“Obviamente têm sido escritas muitas coisas sobre se eu estou a fazer isto e a fazer aquilo. Para mim, o principal é que não quero dizer nada que vá causar mais caos ou mais drama ou que cause uma distração. Só quero concentrar-me no Euro 2020. Não quero dizer nada que vá causar quaisquer problemas sobre o que estou a fazer ou não. Quando o Euro acabar, então sentar-me-ei e decidirei o que quero fazer”, começou por dizer o internacional galês. Acabar a carreira? Sim, bem… É uma dessas. Como disse, vou sentar-me depois do Euro e decidir o que quero fazer. Quero dar tudo nesta competição e colocar em campo tudo o que posso fazer em cada jogo. Se disser alguma coisa, só vai causar ainda mais caos”. Gareth Bale, 1 de junho de 2021.

O País de Gales, aquela seleção que andou sempre afastada das grandes competições apesar de ter um senhor do futebol chamado Ryan Giggs (já vamos falar dele), foi crescendo de forma sustentada até encontrar um outro canhoto desequilibrador e neste caso até com mais golos para dar o salto. Conseguiu. E o jogador do Real Madrid comandou uma equipa que chegou logo às meias-finais do Europeu logo na primeira presença, em 2016. Agora, é a seleção que tenta comandar Bale numa fase mais atribulada da carreira. E num contexto particularmente difícil também em termos internos, depois da suspensão do selecionador Ryan Giggs por problemas fora da esfera do futebol que promoveram o adjunto Rob Page. Nas apostas e nas previsões, entre tantos tumultos, ninguém aposta no País de Gales como surpresa. Mas, na verdade, alguém apostava em 2016?

Ranking FIFA atual: 17.º

17.º Melhor ranking FIFA: 8.º (outubro de 2015)

8.º (outubro de 2015) Alcunha: The Dragons (Os Dragões)

The Dragons (Os Dragões) Presenças em fases finais: 2.ª

2.ª Última participação: 2016 (meias, Portugal, 0-2)

2016 (meias, Portugal, 0-2) Melhor resultado: Meias em 2016 (Portugal, 0-2)

Meias em 2016 (Portugal, 0-2) Qualificação: 2.º lugar no grupo E com Croácia, Eslováquia, Hungria e Azerbaijão (14 pontos em 8 jogos, com um total de 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 10-6 em golos)

Jogos em 2021

Bélgica, 1-3 (D, fora, qualificação Mundial)

México, 1-0 (V, casa, jogo particular)

Rep. Checa, 1-0 (V, casa, qualificação Mundial)

França, 0-3 (D, fora, jogo particular)

Albânia, 0-0 (E, casa, jogo particular)

O onze

4x2x3x1: Hennessey; Mepham, Ampadu, Joe Rodon, Ben Davies; Morel, Joe Allen; Daniel James, Ramsey, Gareth Bale e Kieffer Moore

O treinador

Rob Page, interino no lugar de Ryan Giggs (46 anos, desde 2020)

O craque

Gareth Bale (31 anos, avançado, Tottenham/Real Madrid)

A revelação

Daniel James (23 anos, avançado do Manchester United)

O mais internacional e o maior goleador

Chris Gunter (101 internacionalizações) e Gareth Bale (33 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): Adam Davies (Stoke City), Wayne Hennessey (Crystal Palace) e Danny Ward (Leicester City)

Adam Davies (Stoke City), Wayne Hennessey (Crystal Palace) e Danny Ward (Leicester City) Defesas (10): Ethan Ampadu (Chelsea), Ben Cabango (Swansea City), Ben Davies (Tottenham), Chris Gunter (Charlton Athletic), Tom Lockyer (Luton Town), Chris Mepham (Bournemouth), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Connor Roberts (Swansea City), Joe Rodon (Tottenham) e Neco Williams (Liverpool)

Ethan Ampadu (Chelsea), Ben Cabango (Swansea City), Ben Davies (Tottenham), Chris Gunter (Charlton Athletic), Tom Lockyer (Luton Town), Chris Mepham (Bournemouth), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Connor Roberts (Swansea City), Joe Rodon (Tottenham) e Neco Williams (Liverpool) Médios (10): Joe Allen (Stoke City), David Brooks (Bournemouth), Rubin Colwill (Cardiff City), Daniel James (Manchester United), Dylan Levitt (Manchester United), Joe Morrell (Luton Town), Aaron Ramsey (Juventus), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City) e Harry Wilson (Liverpool)

Joe Allen (Stoke City), David Brooks (Bournemouth), Rubin Colwill (Cardiff City), Daniel James (Manchester United), Dylan Levitt (Manchester United), Joe Morrell (Luton Town), Aaron Ramsey (Juventus), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City) e Harry Wilson (Liverpool) Avançados (3): Gareth Bale (Real Madrid), Kieffer Moore (Cardiff City) e Tyler Roberts (Leeds United)

O local do estágio

Baku (Azerbaijão)

A ligação a Portugal

As duas grandes figuras da seleção do País de Gales, Gareth Bale e Aaron Ramsey, foram companheiros de equipa em diferentes clubes de Cristiano Ronaldo: o esquerdino esteve com o capitão da Seleção no Real Madrid, o médio jogou nas duas últimas épocas com o português na Juventus. Mais: o ainda selecionador Ryan Giggs, nesta altura afastado da equipa, foi também companheiro de CR7 no Manchester United. No entanto, os galeses têm tudo menos boas recordações do avançado, que marcou o primeiro de dois golos nas meias-finais do Europeu de 2016 que apurou Portugal para o encontro decisivo frente à França.