A Turquia deixou a sua primeira grande mostra em termos internacionais no Europeu de 2000, quando chegou aos quartos e caiu apenas diante de Portugal com dois golos de Nuno Gomes, e confirmou essa subida com um inédito terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 2002, naquela que ficou até hoje como a melhor geração de sempre. A atual, tendo qualidade, não mostra tantos argumentos. Mas para tentar obter os mesmos resultados, ou pelo menos passar a fase de grupos como em 2008, recuperou o experiente treinador Senol Günes, de 69 anos, um imperador sem coroa (essa está e continua a estar em Fatih Terim) que esteve nesses sucessos.

Burak Yilmaz, avançado já com 35 anos mas que foi uma peça importante na conquista da Ligue 1 por parte do Lille quebrando a hegemonia do PSG, é a principal figura não só pelos golos mas também pela liderança, tendo a jogar nas suas costas o artista da equipa, Hakan Çalhanoglu, e na ala a grande promessa do futebol turco na atualidade, Cengiz Under. Ozan Tufan é o patrão do meio-campo, jogando como uma espécie de box to box à frente de uma defesa que terá no eixo recuado Merih Demiral, jovem central turco de 23 anos que no início de 2017 trocou o Alcanenense pelo Sporting B, destacou-se, foi subindo e hoje encontra-se na Juventus.

BI

Ranking FIFA atual: 29.º

29.º Melhor ranking FIFA: 5.º (junho de 2004)

5.º (junho de 2004) Alcunha: Ay-Yıldızlılar (As Estrelas Crescentes)

Ay-Yıldızlılar (As Estrelas Crescentes) Presenças em fases finais: 5.ª

5.ª Última participação: 2016 (fase de grupos)

2016 (fase de grupos) Melhor resultado: Meias-finais em 2008 (2-3 com a Alemanha)

Meias-finais em 2008 (2-3 com a Alemanha) Qualificação: 2.º lugar no grupo H com França, Islândia, Albânia, Andorra e Moldávia (23 pontos em 10 jogos, com um total de 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 18-3 em golos)

Jogos em 2021

Países Baixos, 4-2 (V, casa, qualificação Mundial)

Noruega, 3-0 (V, fora, qualificação Mundial)

Letónia, 3-3 (E, casa, qualificação Mundial)

Azerbaijão, 2-1 (V, casa, jogo particular)

Guiné, 0-0 (E, casa, jogo particular)

Moldávia, 2-0 (V, casa, jogo particular)

O onze

4x2x3x1: Günok; Celik, Demiral, Söyüncü, Ridvan Yilmaz; Yokuslu, Ozan Tufan; Cengiz Under, Çalhanoglu, Karaman e Burak Yilmaz

O treinador

Senol Günes (69 anos, desde 2019)

O craque

Burak Yilmaz (35 anos, avançado do Lille)

A revelação

Merih Demiral (23 anos, central da Juventus)

O mais internacional e o maior goleador

Rüstü (120 internacionalizações) e Hakan Sukur (51 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): Altay Bayindir (Fenerbahçe), Ugurcan Çakir (Trabzonspor) e Mert Günok (Istanbul Basaksehir)

Altay Bayindir (Fenerbahçe), Ugurcan Çakir (Trabzonspor) e Mert Günok (Istanbul Basaksehir) Defesas (8): Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Umut Meras (Le Havre), Mert Müldür (Sassuolo), Çaglar Söyüncü (Leicester) e Ridvan Yilmaz (Besiktas)

Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Umut Meras (Le Havre), Mert Müldür (Sassuolo), Çaglar Söyüncü (Leicester) e Ridvan Yilmaz (Besiktas) Médios (9): Taylan Antalyali (Galatasaray), Hakan Çalhanoglu (AC Milan), Halil Dervisoglu (Brentford), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Besiktas), Ozan Tufan (Fenerbahçe) e Okay Yokuslu (WBA)

Taylan Antalyali (Galatasaray), Hakan Çalhanoglu (AC Milan), Halil Dervisoglu (Brentford), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Besiktas), Ozan Tufan (Fenerbahçe) e Okay Yokuslu (WBA) Avançados (6): Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Enes Ünal (Getafe), Cengiz Ünder (Leicester), Yusuf Yazici (Lille) e Burak Yilmaz (Lille)

O local do estágio

Baku (Azerbaijão)

A ligação a Portugal

Demiral, de 23 anos, foi um dos quatro centrais da Juventus em 2020/21 a par de Chiellini, Bonucci e De Ligt (além de algumas adaptações como Alex Sandro) e cumpriu um total de 15 jogos na Serie A, depois de ter começado a última época como titular antes de sofrer uma lesão grave no joelho. O jogador fez grande parte da formação pelo Fenerbahçe mas mudou-se depois para o Alcanenense, onde fez um par de jogos pelos juniores antes de subir aos seniores, em 2016. Apenas seis meses depois foi contratado pelo Sporting, tendo feito um jogo pela equipa principal na Taça de Portugal em 2017/18. Nesse verão, foi cedido por empréstimo com opção de compra ao Antalyaspor, que ficou com o passe do central por 3,5 milhões e vendeu-o a seguir ao Sassulo por sete milhões antes de a Juventus pagar 18 milhões… num lapso de apenas um ano.