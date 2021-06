O último jogo oficial de clubes a nível internacional coincidiu com uma das exibições mais apagadas de Kevin de Bruyne. Sempre que a bola lhe chegava aos pés havia magia mas o médio foi muitas vezes mais um ilusionista sem palco do que um mágico sem a sua varinha (também com culpa própria à mistura pelo abordagem inicial da equipa). A meia hora do final da Champions, um choque com Rüdiger obrigou à saída de campo, com um inchaço notório na cara e confirmação posterior de duas fraturas. Época acabada? Não, uma nova época a começar.

De Bruyne sagrou-se de novo campeão inglês, ganhou a Taça da Liga, falhou a Liga dos Campeões mas tem o foco no Campeonato da Europa e foi por isso que recusou fazer qualquer cirurgia nesta fase que pudesse atrasar essa preparação para a fase final. O médio é um dos melhores jogadores do mundo (arrisca-se mesmo a ganhar a Bola de Ouro mediante o desempenho dos Diabos Vermelhos), sabe que está numa das melhores gerações de sempre e conhece também as transformações com o passar dos anos nessa estrutura. Se a Bélgica tem sido uma presença regular na liderança do ranking mundial da FIFA, agora procura a coroa que nem Jean-Marie Pfaff, Van der Elst ou René Vandereycken conseguiram em 1980. E se tem um dos melhores guarda-redes do mundo, uma defesa que joga junta há mais de uma década, um meio-campo de eleição e um avançado que marca como nunca, há mais uma peça que se pode transformar num reforço de peso após uma época “parado”: Eden Hazard.

Ranking FIFA atual: 1.º

1.º Melhor ranking FIFA: 1.º (novembro de 2015 a março de 2016 e setembro de 2018 até hoje)

1.º (novembro de 2015 a março de 2016 e setembro de 2018 até hoje) Alcunha: Les Diables Rouges (Os Diabos Vermelhos)

Les Diables Rouges (Os Diabos Vermelhos) Presenças em fases finais: 6.ª

6.ª Última participação: 2016 (quartos, País de Gales, 1-3)

2016 (quartos, País de Gales, 1-3) Melhor resultado: Finalista vencido em 1980 (RFA, 1-2)

Finalista vencido em 1980 (RFA, 1-2) Qualificação: 1.º lugar no grupo I com Rússia, Escócia, Chipre, Cazaquistão e São Marino (30 pontos em 10 jogos, com um total de 10 vitórias e 40-3 em golos)

Jogos em 2021

País de Gales, 3-1 (casa, qualificação Mundial)

Rep. Checa, 1-1 (fora, qualificação Mundial)

Bielorrússia, 8-0 (casa, qualificação Mundial)

Grécia, 1-1 (casa, jogo particular)

Croácia, 1-0 (casa, jogo particular)

O onze

3x4x3: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, De Bruyne, Castagne; Ferreira-Carrasco, Eden Hazard e Lukaku

O treinador

Roberto Martínez (espanhol, 47 anos, desde 2016)

O craque

Kevin de Bruyne (29 anos, médio ofensivo do Manchester City)

A revelação

Youri Tielemans (24 anos, médio do Leicester)

O mais internacional e o maior goleador

Jan Vertonghen (127 internacionalizações) e Romelu Lukaku (60 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge) e Matz Sels (Estrasburgo)

Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Herta Berlim), Timothy Castagne (Leicester), Jason Denayer (Lyon), Thomas Meunier (Dortmund), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe) e Jan Vertonghen (Benfica) Médios (10): Nacer Chadli (Istambul Basaksehir), Yannick Carrasco (Atl. Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton) Eden Hazard (Real Madrid), Thorgan Hazard (B. Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge) e Axel Witsel (B. Dortmund)

O local do estágio

Tubize (Bélgica)

A ligação a Portugal

Jan Vertonghen é a conexão mais direta a Portugal por jogar desde o início da última temporada no Benfica mas existe também o médio Axel Witsel, que passou pela Luz em 2011/12 para uma época onde chegou por seis milhões de euros do Standard Liège e saiu por 40 milhões para o Zenit. No entanto, de forma direta ou indireta, os convocados da Bélgica para a fase final do Europeu tiveram sempre uma qualquer ligação ao nosso país a partir de 1980: Michel Preud’Homme esteve no Benfica entre 1994 e 1999 ficando como um dos melhores guarda-redes que passaram pelo clube; Franky Vercauteren esteve no Euro-84 e foi treinador do Sporting em 2012/13 (alguns meses, sem sucesso); Mbo Mpenza jogada no Sporting em 2000, numa equipa que tinha o também ex-leão Filipe de Wilde na baliza (1998-2003); e Witsel e Vertonghen estiveram em 2016.