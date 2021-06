A Finlândia não está habituada às fases finais? Está. Aliás, ainda neste início do mês de junho chegou à final de um Campeonato do Mundo, perdendo apenas frente ao Canadá. De quê? Hóquei em gelo. Em quase todos os desportos de inverno, com maior ou menor peso, os nórdicos estão lá. E no atletismo, entre nomes grandes da modalidade como Paavo Nurmi ou Lasse Viren, tem grande tradição. No futebol, aí, a conversa sempre foi outra. Até agora, pelo menos, porque pela primeira vez a seleção conseguiu apurar-se para uma grande competição.

Jari Litmanen, o melhor de todos os tempos, há muito que arrumou as botas. Sami Hyppia, idem. Mikael Forssell, a mesma coisa. Nem mesmo quando tinha jogadores que poderiam aumentar o nível da equipa houve essa janela de oportunidade para um apuramento que acabou por chegar neste Euro-2020 sem essas tais referências, surgindo o guarda-redes Hradecky e o avançado Teemu Pukki como principais figuras da equipa comandada por Markku Kanerva. Ninguém aposta na Finlândia, que surge no último lugar nas casas de apostas, mas era nesse patamar também que chegava a Islândia em 2016 e, contas feitas, só caiu nos quartos e com a França. A história recente não é boa conselheira para os nórdicos: em cinco jogos, ainda não ganharam este ano.

BI

Ranking FIFA atual: 54.º

54.º Melhor ranking FIFA: 33.º (março de 2007)

33.º (março de 2007) Alcunha: Huuhkajat (As corujas)

Huuhkajat (As corujas) Presenças em fases finais: 1.ª

1.ª Última participação: nunca participou

nunca participou Melhor resultado: nunca participou

nunca participou Qualificação: 2.º lugar no grupo J com Itália, Grécia, Bósnia, Arménia e Liechtenstein (18 pontos em 10 jogos, com um total de 6 vitórias, 4 derrotas e 16-10 em golos)

Jogos em 2021

Bósnia, 2-2 (E, casa, qualificação Mundial)

Ucrânia, 1-1 (E, fora, qualificação Mundial)

Suíça, 2-3 (D, fora, jogo particular)

Suécia, 0-2 (D, fora, jogo particular)

Estónia, 0-1 (D, casa, jogo particular)

O onze

4x4x2: Hradecky; Nikolai Alho, Joona Toivio, Arajuuri, Raitala; Lod, Sparv, Kamara, Taylor; Pohjanpalo e Puuki

O treinador

Markku Kanerva (finlandês, 57 anos, desde 2016)

O craque

Teemu Pukki (31 anos, avançado do Norwich)

A revelação

Glen Kamara (25 anos, médio do Glasgow Rangers)

O mais internacional e o maior goleador

Jari Litmanen (137 internacionalizações e 32 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Anssi Jaakkola (Bristol) e Jesse Joronen (Brescia)

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Anssi Jaakkola (Bristol) e Jesse Joronen (Brescia) Defesas (9): Paulus Arajuuri (Pafos), Robert Ivanov (Warta Poznan), Thomas Lam (Zwolle), Daniel O’Shaughnessy (HJK Helsínquia), Jukka Raitala (Minnesota United), Joona Toivio (Häcken), Jere Uronen (Genk), Nicholas Hämäläinen (QPR) e Sauli Väisänen (Chievo)

Paulus Arajuuri (Pafos), Robert Ivanov (Warta Poznan), Thomas Lam (Zwolle), Daniel O’Shaughnessy (HJK Helsínquia), Jukka Raitala (Minnesota United), Joona Toivio (Häcken), Jere Uronen (Genk), Nicholas Hämäläinen (QPR) e Sauli Väisänen (Chievo) Médios (10): Nikolai Alho (MTK Budapeste), Fredrik Jensen (Augsburg), Glen Kamara (Rangers), Joni Kauko (Esbjerg), Robin Lod (Minnesota United), Rasmus Schüller (Djurgärden), Pyry Soiri (Esbjerg), Tim Sparv (Larissa), Robert Taylor (Brann) e Onni Valakari (Pafos)

Nikolai Alho (MTK Budapeste), Fredrik Jensen (Augsburg), Glen Kamara (Rangers), Joni Kauko (Esbjerg), Robin Lod (Minnesota United), Rasmus Schüller (Djurgärden), Pyry Soiri (Esbjerg), Tim Sparv (Larissa), Robert Taylor (Brann) e Onni Valakari (Pafos) Avançados (4): Marcus Forss (Brentford), Lassi Lappalainen (Montréal), Joel Pohjanpalo (Union Berlin) e Teemu Pukki (Norwich)

O local do estágio

Repino, São Petersburgo (Rússia)

A ligação a Portugal

As duas grandes referências da Finlândia, uma das seleções menos cotadas e “conhecidas” do certame, já estiveram na lista de possíveis reforços do Benfica: Hradecky, guarda-redes do Baye Leverkusen, recusou uma proposta no verão de 2019, como viria mais tarde a ser assumido pelos próprios responsáveis do clube; Teemu Pukki, mesmo antes de o Norwich conseguir assegurar a promoção à Premier League, foi seguido pelos encarnados ainda no Championship, sobretudo depois dos 30 golos no segundo escalão em 2018/19.