Depois da final perdida com a Espanha na África do Sul em 2010, a Holanda (entretanto Países Baixos) teve mais uma grande prestação no Campeonato do Mundo, chegando às meias onde caiu nos penáltis com a Argentina e derrotando o anfitrião Brasil pelo terceiro lugar. Depois, o eclipse: Robben, De Jong, Sneijder, Dirk Kuyt ou Vlaar fecharam o ciclo, a seleção não conseguiu o apuramento para o Europeu de 2016 e falhou também o Mundial de 2018. Agora, como Países Baixos (a tal troca), volta a uma grande competição internacional. Com uma nova geração, sem ser propriamente a equipa Mecânica de outrora, com sumo suficiente para poder aparecer.

Numa junção de alguns dos elementos que brilharam pelo Ajax na Liga dos Campeões em 2018/19 (De Ligt, De Jong, Daley Blind ou Davy Klaassen, não havendo Van de Beek por lesão) com outros nomes menos conhecidos mas que fizeram grandes temporadas por equipas que não são da primeira linha europeia (Marten de Roon, da Atalanta ou Patrick van Aanholt, do Crystal Palace), Frank de Boer comanda uma equipa que se começa a assemelhar cada vez mais à última geração com boas presenças mas ainda tem de crescer na forma coletiva.

BI

Ranking FIFA atual: 16.º

16.º Melhor ranking FIFA: 1.º (agosto de 2011)

1.º (agosto de 2011) Alcunha: Orange (A Laranja)

Orange (A Laranja) Presenças em fases finais: 10.ª

10.ª Última participação: 2012 (fase de grupos, 0 pontos)

2012 (fase de grupos, 0 pontos) Melhor resultado: Campeão em 1988 (União Soviética, 2-0)

Campeão em 1988 (União Soviética, 2-0) Qualificação: 2.º lugar no grupo C com Alemanha, Irlanda do Norte, Bielorrússia e Estónia (19 pontos em 8 jogos, com um total de 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota e 24-7 em golos)

Jogos em 2021

Turquia, 2-4 (D, fora, qualificação Mundial)

Letónia, 2-0 (V, casa, qualificação Mundial)

Gibraltar, 7-0 (V, fora, qualificação Mundial)

Escócia, 2-2 (E, casa, jogo particular)

Geórgia, 3-0 (V, casa, jogo particular)

O onze

4x3x3: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, Daley Blind, Wijndal; De Roon, Frenkie de Jong, Wijnaldum; Berghuis, Memphis Depay e Luuk de Jong

O treinador

Frank de Boer (51 anos, desde 2020)

O craque

Frenkie de Jong (24 anos, médio do Barcelona)

A revelação

Donyell Malen (22 anos, avançado do PSV)

O mais internacional e o maior goleador

Wesley Sneijder (134 internacionalizações) e Robin van Persie (50 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich) e Maarten Stekelenburg (Ajax)

Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich) e Maarten Stekelenburg (Ajax) Defesas (8): Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (PSV), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joël Veltman (Brighton) e Owen Wijndal (AZ)

Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (PSV), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joël Veltman (Brighton) e Owen Wijndal (AZ) Médios (9): Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Quincy Promes (Spartak Moscovo), Jurriën Timber (Ajax), Donny van de Beek (Manchester United) e Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Quincy Promes (Spartak Moscovo), Jurriën Timber (Ajax), Donny van de Beek (Manchester United) e Georginio Wijnaldum (Liverpool) Avançados (6): Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Sevilha), Memphis Depay (Lyon), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV) e Wout Weghorst (Wolfsburgo)

O local do estágio

Zeist (Países Baixos)

A ligação a Portugal

A última participação dos Países Baixos na fase final de um Campeonato da Europa foi em 2012, quando a equipa acabou eliminada na fase de grupos com três derrotas noutros tantos jogos contra Dinamarca (0-1), Alemanha (1-2) e… Portugal (1-2). Ronaldo marcou dois golos num confronto que tem muita história recente nas fases finais e que ajudou a Seleção Nacional a chegar às meias, onde perdeu com a Espanha nas grandes penalidades. Existe apenas um jogador que sobra dessa convocatória de 2012: Stekelenburg.