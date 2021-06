A participação no Europeu de 2008 organizado com a Suíça não foi a melhor, o regresso a fases finais em 2016 também não alterou o cenário e as projeções para o Euro-2020 não são muito diferentes, não tanto pela fase de qualificação relativamente tranquila num grupo ganho pela Polónia mas pelos resultados recentes como uma goleada sofrida em casa frente à Dinamarca e o empate num particular com a Escócia. A Áustria tem jogadores, tem uma ideia de jogo interessante, tem um bom treinador e tem referências mas falta qualquer coisa.

Dragovic, há muito o patrão da defesa, conta a seu lado com um Hinteregger que fez uma temporada muito interessante no Eintracht. A colocação de Marcel Sabitzer mais pelo corredor central no apoio ao imprevisível mas sempre venenoso Arnautovic (que agora está na China) melhorou a parte ofensiva da equipa, até porque Lázaro consegue dar largura de jogo. No meio, apesar de ter jogado sobretudo como central ou lateral ao longo dos últimos anos no Bayern, estará David Alaba. E é a partir do novo reforço do Real Madrid que tu vai girar, sendo que será essa capacidade de poder colocar Alaba a ajudar setores e evitar que a equipa se torne mais dependente do esquerdino que poderá haver um maior ou menor sucesso da Áustria na fase de grupos.

BI

Ranking FIFA atual: 23.º

23.º Melhor ranking FIFA: 10.º (março a junho de 2016)

10.º (março a junho de 2016) Alcunha: Unsere Burschen (Os Nossos Rapazes)

Unsere Burschen (Os Nossos Rapazes) Presenças em fases finais: 3.ª

3.ª Última participação: fase de grupos em 2016 (4.º lugar, 1 ponto)

fase de grupos em 2016 (4.º lugar, 1 ponto) Melhor resultado: fase de grupos em 2008 (3.º lugar, 1 ponto) e em 2016 (4.º lugar, 1 ponto)

fase de grupos em 2008 (3.º lugar, 1 ponto) e em 2016 (4.º lugar, 1 ponto) Qualificação: 2.º lugar no grupo G com Polónia, Macedónia do Norte, Eslovénia, Israel e Letónia (19 pontos em 10 jogos, com um total de 6 vitórias, 1 empates e 3 derrotas e 19-9 em golos)

Jogos em 2021

Escócia, 2-2 (E, fora, qualificação Mundial)

Ilhas Faroé, 3-1 (V, casa, qualificação Mundial)

Dinamarca, 0-4 (D, casa, qualificação Mundial)

Inglaterra, 0-1 (D, fora, jogo particular)

Eslováquia, 0-0 (E, casa, jogo particular)

O onze

4x2x3x1: Schlager; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Ilsanker, Baumgartlinger; Lázaro, Sabitzer, David Alaba e Arnautovic

O treinador

Franco Foda (alemão, 55 anos, desde 2018)

O craque

David Alaba (28 anos, defesa/médio do Bayern – que já assinou pelo Real Madrid)

A revelação

Valentino Lázaro (25 anos, extremo do B. Mönchengladbach)

O mais internacional e o maior goleador

Andi Herzog (103 internacionalizações) e Toni Polster (44 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburgo) e Alexander Schlager (LASK Linz)

Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburgo) e Alexander Schlager (LASK Linz) Defesas (8): David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen) Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer (B. Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Friburgo), Stefan Posch (Hoffenheim) e Andreas Ulmer (Salzburgo)

David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen) Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer (B. Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Friburgo), Stefan Posch (Hoffenheim) e Andreas Ulmer (Salzburgo) Médios (10): Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Konrad Laimer (RB Leipzig), Valentino Lázaro (B. Mönchengladbach/Inter), Karim Onisiwo (Mainz), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Louis Schaub (Lucerna), Xaver Schlager (Wolfsburgo), Alessandro Schöpf (Schalke 04) e Christopher Trimmel (Union Berlin)

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Konrad Laimer (RB Leipzig), Valentino Lázaro (B. Mönchengladbach/Inter), Karim Onisiwo (Mainz), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Louis Schaub (Lucerna), Xaver Schlager (Wolfsburgo), Alessandro Schöpf (Schalke 04) e Christopher Trimmel (Union Berlin) Avançados (3): Marko Arnautovic (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsburg) e Sasa Kalajdzic (Estugarda)

O local do estágio

Tirol (Áustria)

A ligação a Portugal

Não existem propriamente ligações diretas a Portugal ou à Seleção. Alexander Schlager defrontou o Sporting esta época pelo LASK Linz, David Alaba foi companheiro de equipa de Tiago Dantas no Bayern, Martin Hinteregger e Stefan Ilsanker jogaram com André Silva no Eintracht Frankfurt. Assim, o grande destaque é mesmo Alaba, a grande figura da seleção austríaca que se sagrou campeão europeu pelos bávaros em 2020 no Estádio da Luz e que considerada Cristiano Ronaldo “o jogador mais difícil que em toda minha carreira”: “Ele é muito forte, driblador, inteligente, finaliza bem e salta muito alto”.