A Macedónia do Norte é o exemplo paradigmático de seleção que dificilmente conseguiria o apuramento para a fase final de um Campeonato da Europa se continuasse o modelo de 16 equipas, por ter ranking mais modesto e por ter sempre duas a três equipas com mais argumentos para conseguir a qualificação. É o que é. Mais do que isso, o que a Macedónia do Norte é não tem nada a ver com o que foi e fica aquém daquilo que será, num projeto que tem sido conduzido pelo herói nacional Igor Angelovski, treinador de 45 anos na seleção desde 2015.

Não são muitos os nomes conhecidos na Macedónia do Norte. Há Goran Pandev, o todo poderoso que pode, quer e manda na equipa com um currículo de 20 anos em Itália onde já foi campeão europeu pelo Inter com José Mourinho; há Elif Elmas, um médio ofensivo que mostrou esta época no Nápoles que pode ser um caso sério no futebol europeu até por ter apenas 21 anos; há Stefan Ristovski, conhecido pela passagem pelo Sporting. Mas a Macedónia do Norte, sendo uma outsider neste Europeu até para passar a fase de grupos, tem perfil para fazer uma potencial surpresa pela forma aguerrida como joga, pela capacidade de “ferir” o adversário com poucas oportunidades, pela entrega em campo. Foi isso que valeu, por exemplo, uma histórica vitória na Alemanha, que não perdia há largos anos em casa num encontro a contar para uma qualificação (neste caso, Mundial).

BI

Ranking FIFA atual: 62.º

62.º Melhor ranking FIFA: 46.º (outubro de 2008)

46.º (outubro de 2008) Alcunha: Lavovi (Os Leões)

Lavovi (Os Leões) Presenças em fases finais: 1.ª

1.ª Última participação: nunca participou

nunca participou Melhor resultado: nunca participou

nunca participou Qualificação: 3.º lugar no grupo G com Polónia, Áustria, Eslovénia, Israel e Letónia (14 pontos em 10 jogos, com um total de 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas e 12-13 em golos); vitória no playoff com Kosovo (2-1) e Geórgia (1-0)

Jogos em 2021

Roménia, 2-3 (D, fora, qualificação Mundial)

Liechtenstein, 5-0 (V, casa, qualificação Mundial)

Alemanha, 2-1 (V, fora, qualificação Mundial)

Eslovénia, 1-1 (E, casa, jogo particular)

Cazaquistão, 4-0 (V, casa, jogo particular)

O onze

3x5x2: Dimitrievski; Bejtulai, Musliu, Velkovski; Stefan Ristovski, Nikolov, Ademi, Elmas, Alioski; Trajkovski e Pandev

O treinador

Igor Angelovski (macedónio, 45 anos, desde 2015)

O craque

Goran Pandev (37 anos, avançado do Génova)

A revelação

Elif Elmas (21 anos, médio ofensivo do Nápoles)

O mais internacional e o maior goleador

Goran Pandev (119 internacionalizações e 37 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Risto Jankov (Rabotnicki) e Damjan Siskovski (Doxa Katokopia)

Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Risto Jankov (Rabotnicki) e Damjan Siskovski (Doxa Katokopia) Defesas (7): Egzijan Alioski (Leeds), Egzon Bejtulai (Shkëndija), Visar Musliu (Fehérvár), Kire Ristevski (Újpest), Stefan Ristovski (Dínamo Zagreb), Darko Velkovski (Rijeka) e Gjoko Zajkov (Charleroi)

Egzijan Alioski (Leeds), Egzon Bejtulai (Shkëndija), Visar Musliu (Fehérvár), Kire Ristevski (Újpest), Stefan Ristovski (Dínamo Zagreb), Darko Velkovski (Rijeka) e Gjoko Zajkov (Charleroi) Médios (9): Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardi (Levante), Darko Churlinov (Estugarda), Eljif Elmas (Nápoles), Ferhan Hasani (Partizani), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Boban Nikolov (Lecce), Milan Ristovski (Spartak Trnava) e Stefan Spirovski (AEK Larnaca)

Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardi (Levante), Darko Churlinov (Estugarda), Eljif Elmas (Nápoles), Ferhan Hasani (Partizani), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Boban Nikolov (Lecce), Milan Ristovski (Spartak Trnava) e Stefan Spirovski (AEK Larnaca) Avançados (7): Daniel Avramovski (Kayserispor), Goran Pandev (Génova), Marjan Radeski (Akademija Pandev), Vlatko Stojanovski (Chambly), Aleksandar Trajkovski (Maiorca), Ivan Trickovski (AEK Larnaca) e Krste Velkovski (Sarajevo)

O local do estágio

Bucareste (Roménia)

A ligação a Portugal

Stefan Ristovski nunca teve grandes oportunidades com Rúben Amorim com a alteração de sistema tático nos leões mas deixou marca no balneário verde e branco, não tanto pela influência nos números de jogos, golos ou assistências mas pelas ligações fortes que foi criando no seio do grupo e que ainda hoje se mantêm até com elementos que entretanto saíram (exemplo: Bruno Fernandes). Ganhou uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga, foi um dos poucos jogadores com maior utilização que não rescindiu depois da invasão à Academia. Saiu em fevereiro de 2021 para o Dínamo Zagreb (antes tinha chegado via Rijeka), fez a estreia poucos dias depois, viu dois amarelos e foi expulso. É um dos indiscutíveis na equipa de Angelovski.