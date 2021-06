Qualquer equipa gostaria de ter um Andriy Shevchenko. O seu Andriy Shevchenko. Rápido, letal, com um sem número de recursos técnicos, Bola de Ouro. O melhor jogador ucraniano de sempre, um dos melhores avançados dos últimos 30 anos do futebol mundial, que trabalhou com os melhores treinadores ao longo de vários anos entre AC Milan ou Chelsea. Hoje, o antigo 9 é treinador. E explica também em parte o sucesso da Ucrânia na fase de qualificação para o Euro-2020 (a qualificação para o Mundial começou bem com um empate em França mas teve depois mais duas igualdades comprometedoras em casa), à luz da inteligência que tinha como jogador.

A Ucrânia de hoje não joga como Sheva gostava que jogasse, nem no plano tático, nem no plano técnico. Mas foi o assumir dessa situação que permitiu que o conjunto de leste criasse uma identidade assente no 4x3x3 que tenta explorar também as dinâmicas construídas nas equipas, neste caso Dínamo Kiev e Shakhtar Donetsk, que têm 17 dos 26 atletas a que se juntam as estrelas que jogam nas principais ligas europeias como Zinchenko, Malinovskiy ou Yarmolenko. É nessa junção que a Ucrânia aposta para passar pela primeira vez a fase de grupos.

BI

Ranking FIFA atual: 24.º

24.º Melhor ranking FIFA: 11.º (fevereiro de 2007)

11.º (fevereiro de 2007) Alcunha: Жовто-Сині (Os Amarelos e Azuis)

Жовто-Сині (Os Amarelos e Azuis) Presenças em fases finais: 3.ª

3.ª Última participação: 2016 (fase de grupos, 0 pontos)

2016 (fase de grupos, 0 pontos) Melhor resultado: Fase de grupos em 2012 e 2016 (3 pontos em 2012, 0 pontos em 2016)

Fase de grupos em 2012 e 2016 (3 pontos em 2012, 0 pontos em 2016) Qualificação: 1.º lugar no grupo B com Portugal, Sérvia, Luxemburgo e Lituânia (20 pontos em 8 jogos, com um total de 6 vitórias, 2 empates e 17-4 em golos)

Jogos em 2021

França, 1-1 (E, fora, qualificação Mundial)

Finlândia, 1-1 (E, casa, qualificação Mundial)

Cazaquistão, 1-1 (E, casa, qualificação Mundial)

Irlanda do Norte, 1-0 (V, casa, jogo particular)

Chipre, 4-0 (V, casa, jogo particular)

O onze

4x3x3: Pyatov; Karavaev, Kryvtsov, Matvienko, Zinchenko; Stepanenko, Sharapenko, Malinovskiy; Yarmolenko, Zubkov e Yaremchuk

O treinador

Andriy Shevchenko (44 anos, desde 2016)

O craque

Oleksandr Zinchenko (24 anos, lateral/médio do Manchester City)

A revelação

Roman Yaremchuk (25 anos, avançado do Gent)

O mais internacional e o maior goleador

Anatoliy Tymoshchuk (144 internacionalizações) e Andriy Shevchenko (48 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): Georgiy Bushchan (Dínamo Kiev), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk) e Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Georgiy Bushchan (Dínamo Kiev), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk) e Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk) Defesas (9): Oleksandr Karavaev (Dínamo Kiev), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Vitaliy Mykolenko (Dínamo Kiev), Denys Popov (Dínamo Kiev), Eduard Sobol (Club Brugge), Oleksandr Tymchyk (Dínamo Kiev), Illia Zabarnyi (Dínamo Kiev) e Oleksandr Zinchenko (Manchester City)

Oleksandr Karavaev (Dínamo Kiev), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Vitaliy Mykolenko (Dínamo Kiev), Denys Popov (Dínamo Kiev), Eduard Sobol (Club Brugge), Oleksandr Tymchyk (Dínamo Kiev), Illia Zabarnyi (Dínamo Kiev) e Oleksandr Zinchenko (Manchester City) Médios (9): Roman Bezus (Gent), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Marlos (Shakhtar Donetsk), Mykola Shaparenko (Dínamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Serhiy Sydorchuk (Dínamo Kiev) e Viktor Tsygankov (Dínamo Kiev)

Roman Bezus (Gent), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Marlos (Shakhtar Donetsk), Mykola Shaparenko (Dínamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Serhiy Sydorchuk (Dínamo Kiev) e Viktor Tsygankov (Dínamo Kiev) Avançados (5): Artem Besedin (Dínamo Kiev), Artem Dovbyk (Dnipro), Roman Yaremchuk (Gent), Andriy Yarmolenko (West Ham) e Oleksandr Zubkov (Ferencváros)

O local do estágio

Bucareste (Roménia)

A ligação a Portugal

A Ucrânia conseguiu a sua primeira qualificação para a fase final do Campeonato da Europa a terminar na primeira posição da fase de grupos e logo com Portugal no grupo, empatando a zero na Luz e impondo a primeira a única derrota da Seleção neste apuramento em Kiev. Outra curiosidade: 17 dos 26 convocados estão concentrados apenas em duas equipas, entre o agora campeão Dínamo Kiev de Mircea Lucescu e o Shakhtar Donetsk que foi orientado pelos portugueses Paulo Fonseca e Luís Castro nos últimos anos.