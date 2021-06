O Campeonato da Europa nunca seria o mesmo para a Croácia, que mais não fosse porque a figura que ficou como grande talismã da seleção ao longo do Mundial de 2018, a presidente Kolinda Grabar-Kitarovic, deixou o cargo no ano passado. Mas não, não é apenas pela líder que os balcânicos se apresentam como vice-campeões mundiais nesta competição. E sim, essa foi a grande oportunidade da Geração de Ouro II do país depois daquela que foi liderada por Davor Suker no final dos anos 90, a par do Europeu de 2016 em que fez uma grande fase de grupos mas acabou por cair no fim do prolongamento frente a Portugal. Agora, não será bem a mesma coisa.

“Já não temos o mesmo nível de talentos que tínhamos há um ou dois anos, esta é a nossa realidade atual”, disse no final do ano passado o selecionador, Zlatko Dalic. As palavras foram honestas e pretenderam criar uma onda de choque com a realidade: com as saídas de Srna, Corluka, Strinic, Rakitic ou Mandzukic, a Croácia não terá as mesmas segundas linhas para secundar a equipa principal. Mas, com mais ou menos Dream Team, esta será a Última Dança do Bola de Ouro Luka Modric. E existe a qualidade suficiente para ir longe na prova.

BI

Ranking FIFA atual: 14.º

14.º Melhor ranking FIFA: 3.º (janeiro de 1999)

3.º (janeiro de 1999) Alcunha: Kockasti (A Equipa de xadrez)

Kockasti (A Equipa de xadrez) Presenças em fases finais: 6.ª

6.ª Última participação: oitavos em 2016 (Portugal, 0-1 a.p.)

oitavos em 2016 (Portugal, 0-1 a.p.) Melhor resultado: quartos em 1996 (Alemanha, 1-2) e em 2008 (Turquia, 1-1 e 1-3 g.p.)

quartos em 1996 (Alemanha, 1-2) e em 2008 (Turquia, 1-1 e 1-3 g.p.) Qualificação: 1.º lugar no grupo E com País de Gales, Eslováquia, Hungria e Azerbaijão (17 pontos em 8 jogos, com um total de 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 17-7 em golos)

Jogos em 2021

Eslovénia, 0-1 (D, fora, qualificação Mundial)

Chipre, 1-0 (V, casa, qualificação Mundial)

Malta, 3-0 (V, casa, qualificação Mundial)

Arménia, 1-1 (E, casa, jogo particular)

Bélgica, 0-1 (D, fora, jogo particular)

O onze

4x2x3x1: Livakovic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Barisic; Brozovic, Kovacic; Kramaric, Modric, Perisic e Budimir

O treinador

Zlatko Dalic (croata, 54 anos, desde 2017)

O craque

Luka Modric (35 anos, médio do Real Madrid)

A revelação

Nikola Vlasic (23 anos, médio ofensivo do CSKA Moscovo)

O mais internacional e o maior goleador

Luka Modric (138 internacionalizações) e Davor Suker (45 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Lovre Kalinic (Hajduk Split) e Simon Sluga (Luton)

Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Lovre Kalinic (Hajduk Split) e Simon Sluga (Luton) Defesas (9): Borna Barisic (Glasgow Rangers), Domagoj Bradaric (Lille), Duje Caleta-Car (Marselha), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Josip Juranovic (Legia Varsóvia), Dejan Lovren (Zenit), Mile Skoric (Osijek), Domagoj Vida (Besiktas) e Sime Vrsaljko (Atl. Madrid)

Borna Barisic (Glasgow Rangers), Domagoj Bradaric (Lille), Duje Caleta-Car (Marselha), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Josip Juranovic (Legia Varsóvia), Dejan Lovren (Zenit), Mile Skoric (Osijek), Domagoj Vida (Besiktas) e Sime Vrsaljko (Atl. Madrid) Médios (9): Mateo Kovacic (Chelsea), Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Génova), Nikola Vlasic (CSKA Moscovo), Mario Pasalic (Atalanta), Ivan Perisic (Inter), Mislav Orsic (Dínamo Zagreb) e Luka Ivanusec (Dínamo Zagreb)

Mateo Kovacic (Chelsea), Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Génova), Nikola Vlasic (CSKA Moscovo), Mario Pasalic (Atalanta), Ivan Perisic (Inter), Mislav Orsic (Dínamo Zagreb) e Luka Ivanusec (Dínamo Zagreb) Avançados (5): Josip Brekalo (Wolfsburgo), Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dínamo Zagreb) e Ante Rebic (AC Milan)

O local do estágio

Rovinj (Croácia)

A ligação a Portugal

O Dínamo Zagreb é a equipa mais representada na seleção croata, após uma temporada onde se destacou não só no plano nacional mas também na Europa, sobretudo com a vitória por 3-0 frente ao Tottenham que afastou o conjunto de José Mourinho dos quartos da Liga Europa. O conjunto de José Mourinho e o próprio José Mourinho, que passou a contar os dias até à saída dos londrinos. Mislav Orcic, com três golos, foi o grande carrasco do português, confirmando aquela que foi a temporada com mais golos e que se lhe pode valer um outro palco agora entre as opções de Zlatko Dalic, que tem menos soluções no plano ofensivo.