A lesão de Trent Alexander-Arnold acabou por ser um contra mas a Inglaterra apresenta-se no Euro-2020 com a mesma base que acordou o sentimento nacional em torno da seleção dos Três Leões no Mundial de 2018, onde nem o quarto lugar amenizou a crença de que a equipa está de volta e apostada em ganhar aquilo que nunca ganhou: um Campeonato da Europa (ao contrário do Mundial, que conquistou na organização de 1966).

Esteve perto em 1968, quando caiu nas meias com a Jugoslávia. Esteve muito perto em 1996, quando recebeu a prova e perdeu no desempate nas grandes penalidades das meias frente à Alemanha. O desempate fatídico dos 11 metros não teve heróis e criou de forma inadvertida um vilão que, 25 anos depois, tenta combater esse fantasma trocando as chuteiras pelo fato e pelo banco: Southgate, central que falhou esse penálti decisivo e que comanda a melhor geração do século que se transformou num autêntico caça-fantasmas na quebra dos mitos de que a Inglaterra não produzia bons centrais, bons laterais e bons avançados. Hoje, tem tudo. E está ainda mais reforçado por sangue novo que está a aparecer, tendo Phil Foden como exemplo paradigmático disso mesmo.

BI

Ranking FIFA atual: 4.º

4.º Melhor ranking FIFA: 3.º (agosto de 2012)

3.º (agosto de 2012) Alcunha: The Three Lions (Os Três Leões)

The Three Lions (Os Três Leões) Presenças em fases finais: 10.ª

10.ª Última participação: oitavos em 2016 (Islândia, 1-2)

oitavos em 2016 (Islândia, 1-2) Melhor resultado: terceiro lugar em 1968 (meias, Jugoslávia, 0-1; 3.º/4.º lugares, União Soviética, 2-1) e em 1996 (meias, Alemanha, 1-1 e 5-6 g.p.)

terceiro lugar em 1968 (meias, Jugoslávia, 0-1; 3.º/4.º lugares, União Soviética, 2-1) e em 1996 (meias, Alemanha, 1-1 e 5-6 g.p.) Qualificação: 1.º lugar no grupo A com Rep. Checa, Kosovo, Bulgária e Montenegro (21 pontos em 8 jogos, com um total de 7 vitórias, 1 derrota e 37-6 em golos)

Jogos em 2021

São Marino, 5-0 (V, casa, qualificação Mundial)

Albânia, 2-0 (V, fora, qualificação Mundial)

Polónia, 2-1 (V, casa, qualificação Mundial)

Áustria, 1-0 (V, casa, jogo particular)

Roménia, 1-0 (V, casa, jogo particular)

O onze

3x4x3: Pickford; Kyle Walker, John Stones, Maguire; Trippier, Jordan Henderson, Declan Rice, Ben Chilwell; Jordan Sancho, Marcus Rashford e Harry Kane

O treinador

Gareth Southgate (inglês, 50 anos, desde 2016)

O craque

Harry Kane (27 anos, avançado do Tottenham)

A revelação

Phil Foden (21 anos, médio/extremo do Manchester City)

O mais internacional e o maior goleador

Peter Shilton (125 internacionalizações) e Wayne Rooney (53 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (WBA) e Jordan Pickford (Everton)

Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (WBA) e Jordan Pickford (Everton) Defesas (9): Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atl. Madrid) e Kyle Walker (Manchester City)

Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atl. Madrid) e Kyle Walker (Manchester City) Médios (9): Jude Bellingham (B. Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka (Arsenal) e Jadon Sancho (B. Dortmund)

Jude Bellingham (B. Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka (Arsenal) e Jadon Sancho (B. Dortmund) Avançados (4): Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United) e Raheem Sterling (Manchester City)

O local do estágio

Burton upon Trent (Inglaterra)

A ligação a Portugal

De uma maneira ou outra, são poucos os jogadores que não têm uma ligação ao nosso país e sobretudo à nossa Seleção. Vejamos: Ben Chilwell, Reece James e Mason Mount foram campeões europeus pelo Chelsea no Porto; Kyle Walker, John Stones, Phil Foden e Sterling jogaram também essa final pelo Manchester City ao lado de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva; Dean Henderson, Maguire, Luke Shaw e Rashford foram finalistas vencidos da Liga Europa com Bruno Fernandes; Henderson joga com Jota no Liverpool, Saka com Cédric no Arsenal, Kalvin Phillips e Calvert-Lewin com Hélder Costa no Leeds, Conor Coady com toda a armada nacional no Wolverhampton. Lá fora, Bellingham e Sancho estão no B. Dortmund com Raphael Guerreiro e Trippier joga com João Félix no Atl. Madrid. E Kane foi treinado por Mourinho…