Zlatan Ibrahimovic vai fazer em outubro 40 anos mas poucas seleções o dispensariam para uma fase final do Europeu, incluindo a sua própria seleção. E esta temporada, mesmo com algumas paragens por lesão à mistura, mostrou como o avançado consegue ter uma liderança transversal em qualquer equipa que esteja, sendo uma peça decisiva para o ressurgimento do AC Milan e o regresso à Liga dos Campeões dos rossoneri. Foi também esta época que o gigante decidiu fazer as pazes consigo mesmo e com a Suécia, regressando aos Blägult com intenção de fazer ainda mais uma fase final do Europeu. Voltou, foi bem recebido, soube também receber, criou condições para que também com os escandinavos existisse um salto em frente. Depois, o corpo voltou a ceder.

O conjunto de Jan Olof Andersson tem uma identidade muito própria e uma estrutura tática bem definida há muito. Até na defesa e no meio-campo, a renovação foi sendo feita enquadrando os jogadores que se sagraram campeões europeus Sub-21 para chegarem ao conjunto principal e iniciarem um novo ciclo de forma estável. Na frente, aí, há Forsberg, a grande referência da equipa, e vários elementos mais novos que contavam com Zlatan Ibrahimovic para darem também na fase final o último salto de consolidação. Assim, terão de fazer o caminho mais por si, sem a referência que era o avançado. E é esse caminho que vai ditar também o próximo passo de uma Suécia que já deixou sinais muito interessantes no Mundial e que quer evoluir também no Europeu.

Ranking FIFA atual: 18.º

18.º Melhor ranking FIFA: 2.º (novembro de 1994)

2.º (novembro de 1994) Alcunha: Blägult (Os Azuis e Amarelos)

Blägult (Os Azuis e Amarelos) Presenças em fases finais: 7.ª

7.ª Última participação: fase de grupos em 2016 (4.º lugar, 1 ponto)

fase de grupos em 2016 (4.º lugar, 1 ponto) Melhor resultado: meias-finais em 1992 (Alemanha, 2-3)

meias-finais em 1992 (Alemanha, 2-3) Qualificação: 2.º lugar no grupo F com Espanha, Noruega, Roménia, Ilhas Faroé e Malta (21 pontos em 10 jogos, com um total de 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 23-9 em golos)

Jogos em 2021

Geórgia, 1-0 (V, casa, qualificação Mundial)

Kosovo, 3-0 (V, fora, qualificação Mundial)

Estónia, 1-0 (V, casa, qualificação Mundial)

Finlândia, 2-0 (V, casa, jogo particular)

Arménia, 3-1 (V, casa, jogo particular)

O onze

4x4x2: Olsen; Krafth, Lindelöf, Helander, Augustinsson; Kristoffer Olsson, Ekdal; Larsson, Forsberg; Kulusevski e Alexander Isak

O treinador

Jan Olof Andersson (sueco, 58 anos, desde 2016)

O craque

Emil Forsberg (29 anos, médio ofensivo do RB Leipzig)

A revelação

Dejan Kulusevski (21 anos, extremo/avançado da Juventus)

O mais internacional e o maior goleador

Anders Svensson (148 internacionalizações) e Zlatan Ibrahimovic (62 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): Karl-Johan Johnsson (Copenhaga), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirligi) e Robin Olsen (Everton)

Karl-Johan Johnsson (Copenhaga), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirligi) e Robin Olsen (Everton) Defesas (9): Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Pierre Bengtsson (Vejle), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Andreas Granqvist (Helsingborg), Filip Helander (Rangers), Pontus Jansson (Brentford), Emil Krafth (Newcastle), Victor Lindelöf (Manchester United) e Mikael Lustig (AIK)

Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Pierre Bengtsson (Vejle), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Andreas Granqvist (Helsingborg), Filip Helander (Rangers), Pontus Jansson (Brentford), Emil Krafth (Newcastle), Victor Lindelöf (Manchester United) e Mikael Lustig (AIK) Médios (11): Jens-Lys Cajuste (Midtjylland), Viktor Claesson (Krasnodar), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (RB Leipzig), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Robin Quaison (Mainz), Ken Sema (Watford), Mattias Svanberg (Bolonha) e Gustav Svensson (Guangzhou)

Jens-Lys Cajuste (Midtjylland), Viktor Claesson (Krasnodar), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (RB Leipzig), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Robin Quaison (Mainz), Ken Sema (Watford), Mattias Svanberg (Bolonha) e Gustav Svensson (Guangzhou) Avançados (3): Marcus Berg (Krasnodar), Alexander Isak (Real Sociedad) e Jordan Larsson (Spartak Moscovo)

O local do estágio

Gotemburgo (Suécia)

A ligação a Portugal

Victor Lindelöf chegou ainda novo ao Seixal para representar o Benfica (18 anos), trocando o Vasteras pela equipa B dos encarnados, esteve três anos na Segunda Liga e saltou depois para o conjunto principal, passando a ser presença habitual nas opções iniciais a meio da época de 2015/16, após ter ganho o Europeu Sub-21 pela Suécia, antes de uma temporada de completa afirmação em 2016/17 onde teve mesmo um golo fundamental para o título em Alvalade de livre direto. O central mudou-se então para o Manchester United por 35 milhões de euros e ainda hoje é opção regular no conjunto de Bruno Fernandes. Ganhou na Luz três Campeonatos, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.