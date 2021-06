Depois de Artur Jorge em 1996 (Suíça) e Fernando Santos em 2012 (Grécia), Portugal volta a ter um treinador na fase final de um Europeu por um conjunto que não a Seleção Nacional. E a chegada de Paulo Sousa foi em tudo uma surpresa: Jerzy Brzeczek, que assumiu o comando em 2018 no lugar de Adam Nawalka após o insucesso no Mundial, começou com quatro vitórias seguidas a qualificação, teve dois resultados aquém que colocaram o lugar em perigo, assegurou mesmo o apuramento mas acabou por sair. Em janeiro de 2021, após o adiamento da fase final do Campeonato da Europa, a Polónia apostava num novo treinador virada para a fase final.

Paulo Sousa foi o eleito e tem agora, aos 50 anos, o maior desafio na carreira como treinador. Mas que Polónia é esta em 2021, depois da força demonstrada em 2016 onde caiu apenas nas grandes penalidades com Portugal? Uma equipa que conta com o melhor jogador do mundo, o avançado Lewandowski; uma equipa que mantém vários jogadores experientes e continuam a ser a espinha dorsal do conjunto como Zielinski, Krychowiak, Glik ou Szczensny; uma equipa que começa a fazer despontar novos talentos sobretudo nas alas como Kamil Jozwiak ou Frankowski. O português tem vindo a conhecer vários resultados nos jogos disputados até ao momento, entre a qualificação para o Mundial e particulares, mas trabalha a equipa para dar o passo a nível tático que lhe permita ligar com a maturidade dos principais jogadores e ganhar consistência para enfrentar nova fase final.

Ranking FIFA atual: 21.º

21.º Melhor ranking FIFA: 5.º (agosto de 2017)

5.º (agosto de 2017) Alcunha: Orly (As Águias)

Orly (As Águias) Presenças em fases finais: 4.ª

4.ª Última participação: quartos em 2016 (Portugal, 1-1 e 3-5 g.p.)

Melhor resultado: quartos em 2016 (Portugal, 1-1 e 3-5 g.p.)

quartos em 2016 (Portugal, 1-1 e 3-5 g.p.) Qualificação: 1.º lugar no grupo G com Áustria, Macedónia do Norte, Eslovénia, Israel e Letónia (25 pontos em 10 jogos, com um total de 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 18-5 em golos)

Jogos em 2021

Hungria, 3-3 (E, fora, qualificação Mundial)

Andorra, 3-0 (V, casa, qualificação Mundial)

Inglaterra, 1-2 (D, fora, qualificação Mundial)

Rússia, 1-1 (E, casa, jogo particular)

Islândia, 2-2 (E, casa, jogo particular)

O onze

4x3x3: Szczesny; Bereszinski, Glik, Bednarek, Rybus; Moder, Krychowiak, Zielinski; Frankowski, Jozwiak e Lewandowski

O treinador

Paulo Sousa (português, 50 anos, desde janeiro de 2021)

O craque

Robert Lewandowski (32 anos, avançado do Bayern)

A revelação

Kamil Jozwiak (23 anos, extremo do Derby County)

O mais internacional e o maior goleador

Robert Lewandowski (119 internacionalizações e 66 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): Lukasz Fabianski (West Ham), Lukasz Skorupski (Bolonha) e Szczesny (Juventus)

Lukasz Fabianski (West Ham), Lukasz Skorupski (Bolonha) e Szczesny (Juventus) Defesas (8): Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Michal Helik (Barnsley), Tomasz Kedziora (Dínamo Kiev), Kamil Piatkowski (Raków), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan) e Maciej Rybus (Lokomotiv Moscovo)

Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Michal Helik (Barnsley), Tomasz Kedziora (Dínamo Kiev), Kamil Piatkowski (Raków), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan) e Maciej Rybus (Lokomotiv Moscovo) Médios (9): Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jozwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds), Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moscovo), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemyslaw Placheta (Norwich) e Piotr Zielinski (Nápoles)

Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jozwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds), Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moscovo), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemyslaw Placheta (Norwich) e Piotr Zielinski (Nápoles) Avançados (5): Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (Bayern), Arkadiusz Milik (Marselha), Karol Swiderski (PAOK) e Jakub Swierczok (Piast Gliwice)

O local do estágio

Sopot (Polónia)

A ligação a Portugal

No caso da Polónia, a ligação não poderia ser mais direta: Paulo Sousa. O antigo internacional português, que ganhou duas Ligas dos Campeões por Juventus e B. Dortmund depois de um início de carreira onde se destacou no Benfica e no Sporting antes de chegar a Inter ou Parma, tem o grande desafio como treinador aos 50 anos no seguimento de um percurso que muitas vezes passou ao lado por ser feito em ligas que não do top 5 mas que valeu vários títulos ao antigo médio, campeão na Hungria (Videoton), em Israel (Maccabi Telavive) e na Suíça (Basileia). Seguiram-se passagens pela Serie A (Fiorentina), pela China (Tianjin Quanjian) e pela Ligue 1 (Bordéus), antes de assumir o comando da Polónia em janeiro de 2021.