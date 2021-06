Durante anos a fio, mesmo com uma suposta rivalidade Real-Barcelona que chegava também ao balneário da seleção, a Espanha ganhava. Ganhava (Europeu de 2008), ganhava (Mundial de 2010), ganhava (Europeu de 2012). A seguir, de forma quase natural, fechou-se esse ciclo sem que a equipa conseguisse os mesmos sucessos mas sempre com conjuntos competitivos e candidatos ao triunfo. No entanto, a partir de 2018, tornou-se quase um produto tóxico que parece atrair os azares, entre o despedimento de Lopetegui em cima do Mundial de 2018 e a guerra aberta entre Luis Enrique e o antigo adjunto Roberto Moreno quando o primeiro voltou à seleção após um período sabático em que focou atenções na filha de nove anos que padecia de um problema oncológico. Agora, o caos voltou mas de forma invisível: o teste positivo à Covid-19 de Sergio Busquets fez soar os alarmes.

Os jogadores foram isolados, passaram a treinar separados e o último encontro particular com a Lituânia foi feito sobretudo por jogadores Sub-21, alguns já de férias depois do Europeu da categoria. Agora a tempestade já parece estar a passar mas a preparação para a fase final foi tudo menos a planeada. E o grande desafio de Luis Enrique passa por superar essas condicionantes para colocar em campo uma nova versão da Roja, com muitos jogadores mais jovens, sem a presença do capitão Sergio Ramos (por motivos físicos, de acordo com o treinador) e uma matriz de jogo assente na posse e circulação que procura ainda a melhor ligação ao setor ofensivo. À semelhança do que aconteceu no último Mundial, existe uma incógnita grande em torno da capacidade da equipa em chegar longe na prova. Mas com uma certeza: a Espanha é e continuará a ser candidata.

BI

Ranking FIFA atual: 6.º

6.º Melhor ranking FIFA: 1.º (julho de 2008 a junho de 2009; outubro de 2009 a março de 2010; julho de 2010 a julho de 2011; outubro de 2011 a julho de 2014)

1.º (julho de 2008 a junho de 2009; outubro de 2009 a março de 2010; julho de 2010 a julho de 2011; outubro de 2011 a julho de 2014) Alcunha : La Roja (A Vermelha)

: La Roja (A Vermelha) Presenças em fases finais: 11.ª

11.ª Última participação: oitavos em 2016 (Itália, 0-2)

oitavos em 2016 (Itália, 0-2) Melhor resultado: campeã em 1964 (União Soviética, 2-1), em 2008 (Alemanha, 1-0) e em 2012 (Itália, 4-0)

campeã em 1964 (União Soviética, 2-1), em 2008 (Alemanha, 1-0) e em 2012 (Itália, 4-0) Qualificação: 1.º lugar no grupo F com Suécia, Noruega, Roménia, Ilhas Faroé e Malta (26 pontos em 10 jogos, com um total de 8 vitórias, 2 empates e 31-5 em golos)

Jogos em 2021

Grécia, 1-1 (E, casa, qualificação Mundial)

Geórgia, 2-1 (V, fora, qualificação Mundial)

Kosovo, 3-1 (V, casa, qualificação Mundial)

Portugal, 0-0 (E, casa, jogo particular)

Lituânia, 4-0 (V, casa, jogo particular)

O onze

4x3x3: Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Busquets, Thiago Alcântara, Fabián Ruíz; Ferran Torres, Dani Olmo e Morata

O treinador

Luis Enrique (espanhol, 51 anos, desde 2018)

O craque

Álvaro Morata (28 anos, avançado da Juventus/Atl. Madrid)

A revelação

Dani Olmo (23 anos, médio ofensivo do RB Leipzig)

O mais internacional e o maior goleador

Sergio Ramos (180 internacionalizações) e David Villa (59 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athl. Bilbao) e Robert Sánchez (Brighton)

David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athl. Bilbao) e Robert Sánchez (Brighton) Defesas (7): José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds) e César Azpilicueta (Chelsea)

José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds) e César Azpilicueta (Chelsea) Médios (10): Thiago Alcântara (Liverpool), Sergio Busquets (Barcelona), Koke (Atl. Madrid), Marcos Llorente (Atl. Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Nápoles), Pablo Sarabia (PSG), Ferran Torres (Manchester City) e Adama Traoré (Wolverhampton)

Thiago Alcântara (Liverpool), Sergio Busquets (Barcelona), Koke (Atl. Madrid), Marcos Llorente (Atl. Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Nápoles), Pablo Sarabia (PSG), Ferran Torres (Manchester City) e Adama Traoré (Wolverhampton) Avançados (4): Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) e Pedri (Barcelona)

O local do estágio

Las Rozas de Madrid (Espanha)

A ligação a Portugal

O grande caso a marcar a preparação da Espanha surgiu depois do encontro contra Portugal, com o teste positivo de Covid-19 de Sergio Busquets que fez soar os alarmes na comitiva da Roja (sem que existisse uma ligação direta à Seleção Nacional, que já tinha sido vacinada). E já tinha sido assim também no Mundial de 2018, com outra história mas Portugal também na narrativa: em vésperas do jogo inaugural, foi conhecido o acordo entre Julen Lopetegui e o Real Madrid, Rubiales decidiu despedir de imediato o selecionador e foi Fernando Hierro que assumiu o comando da equipa 48 horas antes do encontro diante da Seleção em Sochi, que terminaria com um empate a três e com Cristiano Ronaldo a apontar um hat-trick.