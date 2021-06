Existe uma ideia que tem pairado nas cabeças de todos os que estão atentos ao futebol internacional: esta França, esta atual geração de Didier Deschamps, parece ter tudo o que é preciso para alcançar a hegemonia que Espanha conquistou há cerca de uma década. Mesmo tendo perdido a final do Euro 2016 para Portugal, com um grupo que ainda não incluía Mbappé, os franceses foram à Rússia ganhar o Mundial sem grande margem para dúvidas e apresentam-se no Euro 2020 enquanto os grandes candidatos à vitória final.

Se é certo que Mbappé, Griezmann e Kanté são sempre três das figuras mais óbvias da seleção francesa, a verdade é que a convocatória de Deschamps para este Campeonato da Europa trouxe uma surpresa: Karim Benzema. O avançado do Real Madrid não era chamado à seleção desde 2015, por motivos extra-relvados, mas acabou por reconquistar esse direito com consecutivas épocas de sucesso nos merengues e uma conversa de resolução com o selecionador. Benzema apresenta-se como um reforço de peso para França, que tem nesta altura tanta qualidade nas mãos que deixou de fora nomes como Eduardo Camavinga, Ndombele, Thauvin, Martial ou Lacazette.

Ranking FIFA atual: 2.º

2.º Melhor ranking FIFA: 1.º (maio de 2001 a maio de 2002 e agosto a setembro de 2018)

1.º (maio de 2001 a maio de 2002 e agosto a setembro de 2018) Alcunha: Les Bleus (Os Azuis)

Les Bleus (Os Azuis) Presenças em fases finais: 10.ª

10.ª Última participação: 2016 (final, Portugal, 1-0)

2016 (final, Portugal, 1-0) Melhor resultado: vencedor em 1984 e 2000 (Espanha, 2-0, Itália, 2-1)

vencedor em 1984 e 2000 (Espanha, 2-0, Itália, 2-1) Qualificação: 1.º lugar no Grupo H com Turquia, Islândia, Albânia, Andorra e Moldávia (25 pontos em 10 jogos, com um total de 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 25-6 em golos)

Jogos em 2021

Ucrânia, 1-1 (E, casa, qualificação Mundial)

Cazaquistão, 2-0 (V, fora, qualificação Mundial)

Bósnia, 1-0 (V, fora, qualificação Mundial)

País de Gales, 3-0 (V, casa, jogo particular)

Bulgária, 3-0 (V, casa, jogo particular)

O onze

4x3x3: Lloris; Pavard, Kimpembe, Varane, Lucas Hernández; N’Golo Kanté, Rabiot, Pogba; Griezmann, Mbappé e Benzema

O treinador

Didier Deschamps (francês, 52 anos, desde 2012)

O craque

Kylian Mbappé (22 anos, avançado do PSG)

A revelação

Marcus Thuram (23 anos, avançado do B. Mönchengladbach)

O mais internacional e o maior goleador

Lilian Thuram (142 internacionalizações) e Thierry Henry (51 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan) e Steve Mandanda (Marselha)

Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan) e Steve Mandanda (Marselha) Defesas (9): Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernández (Bayern), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Sevilha), Clément Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid) e Kurt Zouma (Chelsea)

Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernández (Bayern), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Sevilha), Clément Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid) e Kurt Zouma (Chelsea) Médios (7): Kingsley Coman (Bayern), N’Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atl. Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham) e Corentin Tolisso (Bayern)

Kingsley Coman (Bayern), N’Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atl. Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham) e Corentin Tolisso (Bayern) Avançados (7): Wissam Ben Yedder (Mónaco), Karim Benzema (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappé (PSG) e Marcus Thuram (B. Mönchengladbach)

O local do estágio

Clairefontaine-en-Yvelines (França)

A ligação a Portugal

A atual ligação da seleção francesa a Portugal é óbvia e prende-se com a final do Euro 2016: a Seleção Nacional ganhou, com um golo de Éder no prolongamento, e roubou aos franceses a oportunidade de festejarem um título em casa. A vingança foi alcançada recentemente, pelo menos em certa parte, quando França venceu Portugal na Liga dos Nações e garantiu um lugar na final four da competição, onde a equipa de Fernando Santos não vai estar. Depois, é já conhecida a ligação de Antoine Griezmann a Portugal — Amaro Lopes, o avô materno do jogador do Barcelona, era um português natural de Paços de Ferreira que também jogava futebol e emigrou para França nos anos 50. Na infância, Griezmann chegou a passar as férias de verão precisamente em Paços de Ferreira.

