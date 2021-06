Há cinco anos, durante uma fase de grupos que foi particularmente complexa, Fernando Santos deixou uma garantia: “Já disse à minha família que só vou dia 11 para Portugal. Vou lá e vou ser recebido em festa”, disse o selecionador, numa profecia que acabou por ver concretizada. Agora, no Euro 2020, tem um pensamento semelhante — mas que não deixa de ser notoriamente mais cauteloso. “Campeão europeu? É o objetivo, sim, sou claro e não alterei o meu pensamento, vamos sempre para ganhar. Levo mala para um mês… E tabaco também!”, atirou o treinador esta semana.

Especulações à parte, a verdade é que Portugal aparece neste Campeonato da Europa com um estatuto que nunca teve, o de campeão em título, e com uma geração recheada de qualidade e capacidade que provavelmente é a melhor de sempre em termos coletivos. Integrada num grupo difícil, com a Hungria mas também com a França e a Alemanha, a Seleção Nacional terá de mostrar o melhor que sabe para conseguir ir à procura da reconquista do título que só a Espanha, em 2008 e 2012, soube alcançar.

Cristiano Ronaldo é indubitavelmente a figura de uma equipa que tem quase todos os jogadores nos principais clubes europeus — Rúben Dias, Cancelo e Bernardo no City, Bruno Fernandes no United, Jota no Liverpool e Félix no Atl. Madrid, entre outros — mas que conta com nomes que há um ano estavam muito longe das cogitações para o Euro 2020. Nuno Mendes, João Palhinha e Pedro Gonçalves, o trio do Sporting que foi campeão nacional, são as três grandes novidades da convocatória de Fernando Santos e pelo menos o lateral esquerdo parece aspirar a algumas titularidades.

BI

Ranking FIFA atual: 5.º

5.º Melhor ranking FIFA: 3.º (maio a junho de 2010, outubro de 2012, abril a junho de 2014 e setembro de 2017 a abril de 2018)

3.º (maio a junho de 2010, outubro de 2012, abril a junho de 2014 e setembro de 2017 a abril de 2018) Alcunha: Seleção das Quinas

Seleção das Quinas Presenças em fases finais: 8.ª

8.ª Última participação: 2016 (vencedor, França, 1-0)

2016 (vencedor, França, 1-0) Melhor resultado: Vencedor em 2016 (França, 1-0)

Vencedor em 2016 (França, 1-0) Qualificação: 2.º lugar do Grupo B com Ucrânia, Sérvia, Luxemburgo e Lituânia (17 pontos em 8 jogos, com um total de 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 22-6 em golos)

Jogos em 2021

Azerbaijão, 1-0 (V, casa, qualificação Mundial)

Sérvia, 2-2 (E, fora, qualificação Mundial)

Luxemburgo, 3-1 (V, fora, qualificação Mundial)

Espanha, 0-0 (E, fora, jogo particular)

Israel, 4-0 (V, casa, jogo particular)

O onze

4x2x3x1: Rui Patrício; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro; Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo

O treinador

Fernando Santos (português, 66 anos, desde 2014)

O craque

Cristiano Ronaldo (36 anos, avançado da Juventus)

A revelação

Pedro Gonçalves (22 anos, médio ofensivo do Sporting)

O mais internacional e o maior goleador

Cristiano Ronaldo (174 internacionalizações e 103 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3): Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada)

Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada) Defesas (7): João Cancelo (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), José Fonte (Lille), Raphael Guerreiro (B. Dortmund), Nuno Mendes (Sporting), Pepe (FC Porto) e Nélson Semedo (Wolverhampton)

João Cancelo (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), José Fonte (Lille), Raphael Guerreiro (B. Dortmund), Nuno Mendes (Sporting), Pepe (FC Porto) e Nélson Semedo (Wolverhampton) Médios (11): William Carvalho (Betis), Danilo (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Gonçalo Guedes (Valencia), João Moutinho (Wolverhampton), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto), João Palhinha (Sporting), Pedro Gonçalves (Sporting), Renato Sanches (Lille) e Bernardo Silva (Manchester City)

William Carvalho (Betis), Danilo (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Gonçalo Guedes (Valencia), João Moutinho (Wolverhampton), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto), João Palhinha (Sporting), Pedro Gonçalves (Sporting), Renato Sanches (Lille) e Bernardo Silva (Manchester City) Avançados (5): João Félix (Atl. Madrid), Diogo Jota (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), André Silva (Eintracht Frankfurt) e Rafa Silva (Benfica)

O local do estágio

Budapeste (Hungria)

