Defende que não houve qualquer recuo no desenho final da lei da morte medicamente assistida, apesar de o diploma aprovado priorizar o suicídio assistido em detrimento da eutanásia. Recusa fazer juízos de intenção sobre Marcelo Rebelo de Sousa ou sobre os juízes do Tribunal Constitucional, mas vai argumentando que o Presidente da República perdeu margem para vetar politicamente a lei e que houve uma aproximação relevante aos receios levantados pelo Palácio Ratton. Insiste que esta diploma, tal como foi aprovado, não é um “mal menor”; é a lei possível. “Haver uma lei, para mim que defendo a despenalização da morte assistida, nunca poderá ser um mal”, diz.

Em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, José Manuel Pureza, antigo deputado do Bloco de Esquerda e uma das principais figuras políticas pela defesa da despenalização da morte medicamente assistida, diz acreditar que a aprovação conseguida esta sexta-feira foi definitiva e que o processo não voltará a esbarrar no Tribunal Constitucional. “Não vejo que outro argumento pode agora vir a acolher”, argumenta.

Na frente interna, o bloquista assegura ter total confiança na capacidade de Mariana Mortágua para liderar o partido, mas acrescenta outra leitura: não basta mudar de coordenadora; é preciso fazer mais e melhor. “Reconheço muitas qualidades à Mariana Mortágua, estou muito confortável e satisfeito e tenho entusiasmo por ela se dispor a ser o principal rosto do Bloco. Mas o que precisamos de discutir é a orientação política do partido para ser percebido como um pólo de confronto com o pior lado da maioria absoluta.”

