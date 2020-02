Quem, e em que situações, pode pedir a morte assistida?

PS: só em situação de sofrimento extremo, lesão definitiva ou doença incurável

Todos os cidadãos nacionais ou legalmente residentes em território nacional, maiores de idade, podem recorrer ao pedido de antecipação da morte, desde que seja por decisão própria e estejam em situação de sofrimento extremo, existindo lesão definitiva ou doença incurável e fatal.

BE: só em situação de sofrimento insuportável, lesão definitiva ou doença incurável

Só se consideram legítimos os pedidos apresentados por cidadãos nacionais ou legalmente residentes no território de Portugal, desde que sejam “maiores” de idade e “capazes de entender o sentido e o alcance do pedido”, estando “conscientes no momento da sua formulação”.

Para o BE, só deve ser despenalizada a morte assistida se a pessoa em questão acumular quatro requisitos: se o diagnóstico for de doença incurável e fatal ou lesão definitiva; se o prognóstico for incurável e fatal; se o estado clínico for de sofrimento duradouro e insuportável; e se o estado de consciência evidenciar capacidade de entender o sentido e o alcance do pedido.

Verdes: só se o doente incurável estiver a ser tratado no SNS

O pedido só pode ser feito pelo doente desde que tenha idade igual ou superior a 18 anos, que esteja consciente, esclarecido e informado, que tenha nacionalidade portuguesa ou com residência legal em Portugal, que não padeça de doença mental e que se encontre a ser tratado em estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde. Os Verdes deixam aqui claro que a morte assistida só pode ser praticada em hospitais públicos, excluindo aqui casos em que um doente esteja a ser tratado em hospitais privados para “evitar eventuais ânsias de negócio”.

PAN: só em caso de sofrimento físico ou psicológico intenso

O pedido tem de ser apresentado pelo próprio doente (não pode ser sugerido pelo médico), que deve estar consciente, lúcido e informado pelo médico, ter pelo menos 18 anos, ser de nacionalidade portuguesa ou residir legalmente no país, não podendo sofrer de anomalia ou doença do foro mental. Para fazer o pedido, o doente tem de estar em situação de doença ou lesão incurável, causadora de sofrimento físico ou psicológico intenso, persistente e não debelado ou atenuado para níveis suportáveis e aceites pelo doente. O pedido pode ainda ser feito em casos de situação clínica de incapacidade ou dependência absoluta ou definitiva.

IL: só em caso de “sofrimento duradouro e insuportável”

Ainda que não defina o que é “sofrimento duradouro e insuportável”, o Iniciativa Liberal reserva o direito a pedir a antecipação da morte à pessoa que “padecendo de lesão definitiva ou doença incurável e fatal esteja em sofrimento duradouro e insuportável”. No projeto de lei do IL, o pedido de antecipação da morte está reservado a cidadãos maiores de idade, capazes “de entender o sentido e o alcance do pedido e consciente no momento da sua formulação”, desde o doente seja que cidadão nacional ou residente legal ou apátrida.

Como se desenvolve o processo depois do pedido

PS

1. O doente dirige o pedido por escrito a um médico escolhido por si, chamado médico orientador.

2. O médico orientador emite um parecer sobre se o doente cumpre os requisitos todos e dá-lhe toda a informação necessária sobre a sua situação, verificando se o doente reitera vontade de avançar com o pedido: a decisão do doente é registada por escrito e assinada.

3. No caso de parecer favorável do médico orientador, é consultado um médico especialista na patologia que afeta o doente, que dá novo parecer sobre o cumprimento ou não de todos os requisitos. Esse parecer é escrito, datado e assinado, e passa a integrar o Registo Clínico Especial (que agrega todas as fases do procedimento).

4. Se o parecer for novamente favorável, o médico orientador informa o doente e volta a verificar se há vontade efetiva do doente em continuar o procedimento: essa decisão volta a ser registada por escrito, assinada pelo próprio.

5. É obrigatório o parecer de um médico psiquiatra sempre que os médicos tenham dúvidas sobre a capacidade da pessoa para fazer o pedido ou admitam que a pessoa possa ser portadora de perturbação psíquica. Se o médico psiquiatra confirmar alguma destas situações, o procedimento é anulado, senão, prossegue.

6. Obtidos os pareceres favoráveis dos médicos, o processo é enviado para avaliação da Comissão de Avaliação do Procedimento Clínico de Antecipação da Morte, composta por cinco personalidades de reconhecido mérito, que tem cinco dias úteis para se pronunciar.

7. Em caso de parecer favorável da comissão, o doente combina com o médico orientador a data, o local, a presença de outras pessoas e o método (autoadministração do fármaco local – suicídio assistido -, ou administração por profissional da saúde – eutanásia).

Bloco de Esquerda

1. O doente dirige o pedido por escrito a um médico escolhido por si (médico responsável), e assina ele próprio esse pedido. O pedido é logo integrado no Boletim de Registos, onde vão ser incluídos todos os documentos relacionados com o doente. Se o doente estiver impossibilidade de assinar, pode fazer-se substituir por pessoa da sua confiança, por si designada, devendo a assinatura ser efetuada na presença do médico.

2. O médico verifica, através de parecer, se o doente cumpre os requisitos e informa-o sobre a situação clínica e os tratamentos disponíveis. Verifica se o doente mantém a vontade de avançar, devendo essa decisão ser registada por escrito e assinada.

3. Se parecer for favorável, é consultado um médico especialista na patologia em causa, que emite novo parecer. Esse médico informa o doente do conteúdo do parecer e volta a verificar, por escrito, a vontade efetiva do doente em avançar com o procedimento.

4. Caso os médicos tenham dúvidas sobre a capacidade da pessoa para antecipar a morte ou considerem que a pessoa pode ser portadora de perturbação psíquica, é consultado um médico psiquiatra.

5. Se não houver objeções da parte da psiquiatria, o procedimento avança para uma Comissão composta por nove personalidades qualificadas, que tem 24 horas para analisar o Boletim de Registos do doente e pronunciar-se.

6. Caso não haja nenhum parecer desfavorável, o médico responsável volta a verificar a vontade do doente e, se for favorável, o doente combina com o médico responsável o método (autoadministração ou administração pelo profissional de saúde do fármaco letal), a data e o local — que podem ser estabelecimentos de saúde ou o domicílio do doente.

7. Imediatamente antes de iniciar a administração do fármaco, o médico deve confirmar a vontade do doente.

Verdes

1. O pedido é feito por escrito pelo doente (e assinado), mediamente preenchimento de formulário disponibilizado pelo hospital público onde está a ser tratado, e assinado na presença do médico que acompanha o doente (médico titular).

2. No caso de o médico titular ser objetor de consciência, deve informar o doente desse facto e informá-lo do direito de pedir outro médico. Nesse caso, a direção do hospital deve designar um outro médico para acompanhar o doente.

3. O médico entrega o pedido do doente à direção do estabelecimento de saúde, que pergunta ao doente que familiares ou outras pessoas devem ser informadas do pedido, e remete-o, juntamente com o relatório do médico titular, para uma Comissão de Verificação, constituída por sete pessoas de reconhecido mérito com mais de 10 anos de experiência profissional, devendo ter a seguinte composição: três médicos, dois enfermeiros, dois juristas.

4. As Comissões de Verificação são criadas em função das áreas regionais de saúde em que os hospitais se inserem. Dois médicos e dois enfermeiros devem ser nomeados pela respetiva administração regional de saúde, um médico e um enfermeiro devem ser nomeados pelas respetivas ordens profissionais, um jurista deve ser nomeado pela ordem dos Advogados e um magistrado deve ser indicado pelo Conselho Superior do Ministério Público.

5. A Comissão reúne e solicita um relatório a um médico psiquiatra para verificar se o doente padece de doença mental incapacitante.

6. Verificada a conformidade do pedido e após parecer favorável da Comissão, a Comissão agenda uma data para o doente reiterar o pedido. Com a vontade reiterada e os pareceres favoráveis, o médico titular marca a data para o ato da morte, que só pode ser realizado em estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde.

7. O doente decide sobre o método de administração da substância letal (pelo próprio ou pelo médico titular), assim como sobre a presença de pessoas no ato. O médico titular tem de estar presente e, antes da administração do fármaco, o doente tem de voltar a reiterar vontade.