O desfecho é, salvo uma enormíssima surpresa, mais do que previsível: apesar de terem formalizado esta segunda-feira o pedido para a realização de um referendo à despenalização da morte medicamente assistida, os sociais-democratas estão bem cientes de que qualquer tentativa para travar a aprovação do diploma está condenada à partida. No entanto, o objetivo da direção social-democrata, sabe o Observador, foi vincar a posição de princípio do PSD e provocar uma clarificação.

Publicamente, Montenegro prometeu comprometimento total com o pedido de referendo à eutanásia. “Não estamos a apresentar este projeto de resolução para fazer um número político. Queremos convencer a maioria dos deputados”, afirmou o líder social-democrata esta segunda-feira à tarde. Mas é uma questão de aritmética: ainda em junho, o mesmo referendo foi chumbado no Parlamento com 71 votos a favor, 147 contra e duas abstenções.

Não há nada que indique que a votação seja diferente. “Achámos que valeria a pena dar mais uma oportunidade à verdadeira deliberação popular e sublinhar a nossa posição de princípio”, comenta com o Observador fonte da direção. “Se o referendo não passar, a posição política fica vincada”, atesta outro elemento do núcleo duro de Montenegro. “Ou se tomava posição agora, ou não se tomava”, completa um outro destacado dirigente do PSD.

Quanto ao momento que Montenegro escolheu para apresentar este pedido de referendo, a questão responde-se em dois momentos: primeiro, com a atenção mediática e política que o tema voltou a receber terminada a discussão do Orçamento do Estado para 2023 (com Aníbal Cavaco Silva a liderar a oposição à direita).

