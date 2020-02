Mas, se as fábricas estão na China, isso afeta-me como?

A título de exemplo: a Tesla, a Apple, a Dell, a Acer, a Google, a Motorola ou a Microsoft são apenas algumas das empresas tecnológicas que dependem de fábricas chinesas para produzirem os seus produtos. A Tesla, por exemplo, já afirmou que vai adiar o lançamento do novo carro, o Model 3. Com as fábricas a funcionarem a meio gás, as empresas não conseguem cumprir as metas que estabeleceram para cada trimestre.

Um dos principais impactos a curto prazo é o facto de haver menos produtos, o que pode levar a subidas de preço nas lojas. Contudo, para já, ainda não se podem prever todas as consequências. Como refere a publicação The Economist, no final de março, as fábricas na China já devem estar de volta a 100% da sua capacidade. As empresas tecnológicas, principalmente as americanas não deverão ter muitas dificuldades, porque, como diz o mesmo meio, o coronavírus também vai fazer com que as pessoas comprem menos este tipo de produtos durante o período de guerra económica entre o EUA e a China, explica o mesmo meio. Isto em parte também preparou as empresas para as eventuais quebras de produção.

A Fujitsu, por exemplo, já anunciou que a situação na China está a afetar a fábrica que tem em Espanha, em Málaga, podendo levar ao despedimento de vários colaboradores, explica o El Mundo.

Quais têm sido as principais consequências do surto no mundo tecnológico e o que pode ainda acontecer?

Já referimos o adiamento e o cancelamento de eventos um pouco por todo o mundo. Por causa disso, várias marcas estão a adiar também o anúncio de novos equipamentos. A Oppo e a Nokia são duas empresas de smartphones que tinham eventos marcados para lançarem novos produtos e adiaram-nos sem haver ainda nova data para conhecermos as novidades. Empresas como a japonesa Sony estão a dar a volta ao assunto criando eventos que são transmitidos pela internet, reduzindo custos. No entanto, mesmo assim, como noticia o The Verge, já se prevê que a venda de smartphones caia em 12%. Uma das empresas afetadas é a marca Asus, que já anunciou que vai ter de adiar um dos seus próximos produtos, o smartphone ROG Phone II.

[A marca escreveu uma carta aos fãs a agradecer a paciência por terem de esperar mais um pouco pelo smartphone ROG Phone II]

An open letter to our fans who’ve been waiting to buy the #ROGPhoneII. Thank you for your patience. #WorshippedByGamers #LovedByTechGurus pic.twitter.com/PgtjaojHOa — ASUS India (@ASUSIndia) February 1, 2020

Além disso, a implementação do 5G na China também pode sofrer um pequeno travão. Como alguns dos principais componentes para estas redes são fabricados em Wuhan (tem 25% da produção mundial de cabos de fibra ótica), o país não pode contar com eles devido aos efeitos da quarentena na região.

Por fim, um mal geral para toda indústria tecnológica. Como refere a CNBC, por causa destas consequências, as ações das empresas tecnológicas podem cair até 20%.

Isso quer dizer que o lançamento da Apple, de março, pode mesmo ser adiado?

A resposta é “nim”, ou sim e não. Na semana passada, a Apple revelou numa nota enviada aos investidores que ia falhar as metas de receitas operacionais para o trimestre que termina em março. Em causa estava o facto de as suas fábricas na China estarem a trabalhar a meio gás. Ou seja, a marca liderada por Tim Cook vai fazer menos smartphones iPhone, mas também espera que os consumidores chineses comprem menos.

Desde 2018 que tem havido um rumor que indica que a Apple vai lançar um smartphone mais barato. Desde que a marca lançou o iPhone X que se espera que esta versão low-cost seja lançada, mas tal ainda não aconteceu. Apesar dos rumores, não se pode adiar o que ainda não foi sequer anunciado: a Apple ainda não confirmou se ia organizar um evento em março — no ano passado, houve um, mas isso nem sempre tem acontecido.