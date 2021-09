A solução poderá passar por vender alguns negócios em que o conglomerado se foi metendo nos últimos anos, como a produção de componentes para carros elétricos. Até agora, porém, nenhum investidor quis comprar esses negócios e dar à Evergrande algum encaixe financeiro que pudesse servir como “balão de oxigénio”.

A pressão financeira é “tremenda”, reconheceu a Evergrande, culpando os jornais e a imprensa pelas “notícias negativas” que estão a diminuir as vendas do grupo (e, presumivelmente, a tornar mais exíguas as entregas de dinheiro recebidas em troca dos produtos de investimento que distribui junto dos cidadãos).

Os dias do sufoco: irá Pequim ceder à pressão e pôr a mão por baixo?

Para esta quinta-feira, estava previsto o reembolso de um cupão de dívida a investidores externos que, à hora de publicação deste artigo, parecia caminhar para o incumprimento, com vários credores a dizerem que, até ao momento, ainda não receberam qualquer pagamento. Trata-se de 83,5 milhões de dólares em obrigações denominadas em dólares norte-americanos.

Outros reembolsos significativos vão ter de ser feitos nos próximos dias, daí a pressão financeira “tremenda”. Ainda assim, de acordo com as regras em vigor, se o pagamento não for feito até ao final dos prazos, a empresa só será considerada (formalmente) em incumprimento 30 dias depois.

Bem antes disso, a situação pode tornar-se um problema político para o Presidente Xi Jinping porque se gerou uma perceção de que, tendo em conta as particularidades da política económica chinesa o governo, no final, acaba sempre por intervir. Foi o que aconteceu em 2018 com o grupo financeiro Anbang – dono dos hotéis Waldorf Astoria, que chegou a estar interessado no Novo Banco – e, também, do grupo HNA, que em 2020 também foi alvo de uma reestruturação patrocinada por Pequim.

Talvez por isso os economistas e analistas de mercado pareçam estar relativamente tranquilos em relação a esta matéria. Uma sondagem feita esta semana pelo Deutsche Bank junto dos seus clientes, investidores institucionais, revelou na terça-feira que “apenas 8% dos inquiridos acreditam que a Evergrande poderá ter um impacto significativamente negativo para os mercados financeiros globais, com 68% a anteciparem “nenhum impacto ou um impacto limitado”.

Porém, com mais ou menos pressão diária, o que parece inevitável é que no fim da linha terá de estar Pequim. E o risco de o governo central mostrar relutância em garantir as dívidas da empresa é que, na realidade, a Evergrande não é apenas uma “galinha” insignificante, que está ali à mão de degolar. Com tanta dívida, ninguém pode prever até onde podem ir as ramificações de um incumprimento — no fundo, quantas peças de dominó podem cair depois.

Além disso, a Evergrande é um símbolo de um modelo económico que, para alguns economistas, tem os dias contados: construção excessiva e endividamento astronómico. Os problemas da empresa não são apenas seus, são o reflexo de um padrão de desenvolvimento desequilibrado – é no setor imobiliário chinês que se gera quase 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e, agora, esta atividade arrisca deixar de ser um motor de crescimento para ser um fardo.