"Evergrande pode ser a estocada final na economia chinesa", diz analista que vê "maior esquema Ponzi de sempre" no imobiliário chinês

As autoridades estão a mexer-se, nos bastidores, e isso poderá ser suficiente para conter a pressão no curto prazo, acredita a especialista. “Ao mesmo tempo que garantem que não há problemas, estão a injetar 100 mil milhões de yuan [equivalente a 13 mil milhões de euros, em setembro] em liquidez no sistema bancário e estão a dar ordens aos bancos para que aprovem os processos de financiamento mais rapidamente”, lembra Anne Stevenson-Yang. Por outro lado, Pequim está a pedir às empresas públicas que comprem ativos da Evergrande, para a ajudar a garantir encaixes financeiros que permitam reembolsar a dívida no curto prazo.

“Eles [as autoridades chinesas] estão a tentar ajudar a situação mas sem o fazer de forma muito visível“, afirma a analista. “Eles sabem que as pessoas não veem com bons olhos que o cidadão comum esteja a perder dinheiro ao mesmo tempo que alguém como Hui Ka Yan, o fundador da Evergrande, leva para casa uma fortuna [7 mil milhões de euros] em dividendos”, acrescenta Anne Stevenson-Yang.

Neste momento, a analista antecipa que este “vai ser um inverno duro“, em que os mercados financeiros vão continuar nervosos em relação às ramificações das falhas de pagamento de uma empresa com o equivalente a 260 mil milhões de euros em dívida acumulada. Mas não é de antecipar “um ataque cardíaco na finança chinesa” porque ainda existe a expectativa de que o governo acabará por colocar a mão por baixo, de alguma forma.

“Em janeiro, quando é feito o novo plano económico anual, penso que eles vão ter medo e vão abrir as torneiras – isto é, injetar dinheiro no setor como fazem sempre, continuando a encher a bolha“, antecipa Anne Stevenson-Yang, que viveu 25 anos na China e tinha como hobby passear pelas cidades-fantasma e tirar fotografias às incontáveis fachadas de prédios desocupados e infraestruturas vazias.

Crescimento económico na China está a desacelerar ↓ Mostrar ↑ Esconder A economia chinesa, a segunda maior do mundo, cresceu 4,9% no trimestre entre julho e setembro, foi esta semana divulgado. Esta taxa de crescimento, que compara com o período homólogo, não só ficou abaixo das expectativas dos economistas como marcou o ritmo de crescimento mais baixo do último ano. No trimestre anterior, o crescimento tinha sido de 8%, também em termos homólogos, uma desaceleração que os economistas justificam com o impacto da crise energética – incluindo racionamento e falhas no fornecimento de energia – e com o abrandamento de setores como a promoção imobiliária.

Delícias para os olhos dos pessimistas

A especialidade desta analista é escrutinar os balanços de empresas que podem esconder (de forma mais ou menos deliberada) dificuldades que os mercados financeiros ainda não tenham detetado – casos desses podem representar oportunidades para apostar na queda das ações dessas empresas, através do chamado short selling.

Mas o problema aqui não era micro, era macro: estava em causa uma “bolha” que rebentaria quando as autoridades deixassem de a manter cheia – ou, em alternativa, quando as autoridades deixassem de conseguir mantê-la cheia. Essas fotografias acabaram por ser compiladas num website a que chamou “As Cidades-Fantasma da China – Delícias para os Olhos dos Pessimistas“.

“Nunca encontrámos uma zona da China onde não houvesse empreendimentos-fantasma. Ninguém parece querer acreditar em quão generalizado este problema é, portanto decidimos expor as nossas fotos e convidamos todos a enviarem também as suas”, pode ler-se no site onde se conclui que “as fotos são de várias zonas, mas a história é sempre a mesma“.