Mas André Ventura não deixou cair o tema e insistiu com o diplomata, apontando que era “estranho” que Nuno Rebelo de Sousa nunca tivesse falado com a “única pessoa” que podia efetivamente ajudar. O líder do Chega disse mesmo que era estranho que o filho de Marcelo, que “moveu mundos e fundos” para tentar ajudar a família das gémeas, falando com a Presidência da República e com o Governo, não tenha falado com o representante do Estado português em São Paulo, o cônsul, que ainda por cima conhecia bem dos eventos sociais.

Questionado, mais tarde, pela deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, sobre se tinha alguma ideia do que é que Nuno Rebelo de Sousa poderia ter feito no sentido de ajudar a família das gémeas, Paulo Jorge Nascimento foi taxativo a responder que não.

Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, seguiu o mesmo caminho e usou também a expressão “difícil de acreditar” para classificar as palavras do embaixador. “A mãe das crianças fala com todas as pessoas com que consegue, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa fala com todas as pessoas com que consegue, e ninguém fala com o cônsul?”, perguntou a deputada, para ouvir uma resposta desarmante: “Exatamente. Ninguém falou comigo.”

“Nunca a mãe falou comigo, nunca ninguém na comunidade portuguesa falou comigo, nunca recebi nenhum email sobre esta matéria”, assinalou o ex-cônsul, dizendo até aos deputados que, depois das primeiras notícias sobre o caso, fez várias pesquisas no seu email em busca de eventuais mensagens sobre o assunto que lhe pudessem ter escapado. “Fiz uma pesquisa tão cuidadosa quanto consegui. Não tenho nenhum contacto sobre isto nos meus emails.”

Funcionários consulares foram ao hospital — mas isso não é anormal

Outro tema que esteve em cima da mesa na audição desta sexta-feira foi a deslocação de funcionários do consulado-geral de Portugal em São Paulo ao hospital onde estavam as gémeas para a recolha dos dados biométricos. Os deputados fizeram uma miríade de perguntas sobre esta matéria, querendo designadamente saber se este processo era habitual, se representava algum tipo de facilitação do processo, se necessitava de uma autorização específica por parte do cônsul ou até se eventualmente os cartões de cidadão foram entregues aos pais das gémeas no hospital. Na prática, os deputados quiseram saber se o consulado tratou esta família de forma especial (e se isso se deveu a alguma influência, designadamente por parte de Nuno Rebelo de Sousa).

O diplomata, porém, desfez as dúvidas afirmando que, embora não seja comum, a possibilidade de deslocação de um funcionário do consulado para a recolha dos dados biométricos destinados à produção do cartão de cidadão é possível, está prevista e até há um valor para ela na tabela dos emolumentos dos atos praticados pelo consulado. Habitualmente, explicou Paulo Jorge Nascimento, os dados biométricos são recolhidos no consulado; porém, situações excecionais como o internamento hospitalar ou outras condições podem justificar que um funcionário se desloque ao hospital ou a outro lugar com um equipamento próprio para a recolha destes dados.

Foi o que aconteceu no caso das gémeas luso-brasileiras, salientou Paulo Jorge Nascimento, explicando que não teve conhecimento deste facto porque não passou de uma prática normal — que não precisava de uma autorização especial. Os funcionários do consulado, disse, têm “autonomia” para tomar uma decisão destas.

Os deputados voltariam várias vezes a este tema, procurando perceber se a deslocação de funcionários consulares ao hospital denotaria uma atenção especial a este caso. Contudo, Paulo Jorge Nascimento repetiu várias vezes que a recolha de dados biométricos no hospital não era irregular. “A única deslocação de funcionários do consulado de que eu tenho conhecimento”, afirmou, quando questionado sobre se tinha havido alguma outra deslocação ao hospital.

Ex-cônsul tentou justificar dificuldades de acesso ao consulado

O momento mais tenso da audição — e também aquele que Paulo Jorge Nascimento teria mais dificuldade em explicar — aconteceria na reta final, num tema aparentemente secundário: o modo de funcionamento dos agendamentos no consulado-geral português em São Paulo.

André Ventura, do Chega, abriu o tema trazendo várias notícias e publicações na internet sobre as dificuldades dos cidadãos em aceder a vagas de atendimento no consulado. Ventura disse mesmo que queria ouvir a comunidade portuguesa no Brasil para dar conta do “inferno” que é o acesso ao consulado. Para o líder do Chega, é incompreensível que o caso das gémeas tenha sido “tratado da forma normal”.

Paulo Jorge Nascimento, por seu turno, reconheceu as dificuldades nas marcações, explicando que é “normal” que num consulado com a dimensão daquele, “por muito que fosse feito um esforço”, o atendimento ficaria “sempre aquém” das expectativas dos utentes. “Ouvi essas queixas presencialmente”, garantiu Paulo Jorge Nascimento, lembrando que no ano de 2019 foram emitidos milhares de cartões de cidadão e passaportes, sendo o consulado em São Paulo o terceiro da rede consular com mais atos consulares praticados. “Reitero que me parece que o processo decorreu com normalidade.”

A deputada Joana Cordeiro, da IL, também pegou no tema das dificuldades em aceder a marcações no consulado e recordou as palavras da antiga secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, que na CPI chegou a afirmar que existiam empresas externas a gerir os agendamentos no consulado. No entender de vários deputados, é imperativo perceber como funcionam as marcações no consulado para compreender se, eventualmente, as grandes dificuldades em aceder a uma marcação poderão ter estado na origem da necessidade da família das gémeas de pedir ajuda e influência a Nuno Rebelo de Sousa.