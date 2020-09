O Governo deve pensar duas vezes antes de excluir o imobiliário em Lisboa e Porto dos investimentos elegíveis para obter os chamados Vistos Gold, não só porque esse é um investimento importante nesta fase de crise económica (provocada pela pandemia) mas por uma posição de princípio: é verdade que esse fluxo de investimentos criou alguns desequilíbrios mas a melhor solução não é proibir, de forma simplista, mas, sim, criar condições para que esses capitais e essas pessoas tenham alternativas viáveis. Esta é a convicção de Vasco Rosa da Silva, chief executive officer (CEO) da Kleya, uma empresa que assessora particulares e empresas estrangeiras no processo de vinda para Portugal.

O contacto diário com investidores estrangeiros ensinou a Vasco Rosa da Silva que os investidores precisam, até certo ponto, que “lhes façamos a papinha toda” – portanto, se queremos que eles invistam no interior é necessário criar estruturas locais e descentralizadas que inventariem o que existe nos vários territórios para se poder investir, uma espécie de gabinete local de apoio ao investidor em que as autarquias e as universidades/politécnicos poderiam um papel a desempenhar. Isso é apenas uma das ideias dadas pelo empresário, que antes de abrir a Kleya trabalhava na área de gestão de património no Barclays.

“Se não existir essa facilidade de apostar noutras oportunidades, e se realmente se proibir o investimento imobiliário em Lisboa e Porto, então o investimento simplesmente vai fugir para outros sítios do mundo“, avisa Vasco Rosa da Silva, pedindo uma ponderação cuidada sobre esta matéria. “Há que ter em conta que muitas vezes quando se vai para um novo país o mais fácil é começar pela capital, mas muitas vezes isso é apenas numa primeira fase porque essas pessoas depois vão ganhar confiança, vão pegar no carro e conhecer outras regiões – e muitas deslocam-se depois para fora”, garante.

“‘Não consigo pensar em outro sítio onde preferisse estar neste momento'”

Como é que o vosso negócio enfrentou este período de estado de emergência e confinamento, com movimentos limitados?

O que nós fazemos é dar a mão às pessoas que vêm para cá, viver ou investir. Os nossos clientes, estrangeiros, veem-nos como a âncora deles aqui em Portugal e por isso nunca tivemos tanto trabalho como nesta fase, porque havia muita ansiedade, muitas dúvidas. Algumas pessoas estavam distantes, não podiam viajar, tinham cá as suas casas, os seus investimentos… e nós estávamos cá e tínhamos de dar resposta a essas dúvidas. Por outro lado, quanto àqueles que já cá estavam, recordo-me, por exemplo, de um senhor sueco que me disse: “Eu não consigo pensar em outro sítio onde preferisse estar neste momento”. Houve, aliás, pessoas que preferiram vir para cá para fazer a quarentena. É muito mais agradável estar aqui perto do mar ou perto do rio do que estar no centro de Londres ou no centro de Paris.

Mas a atividade sofreu, certamente…

Claro, tivemos de fechar o escritório e mandar as pessoas para casa, a equipa teve uma capacidade de resposta fantástica mas eu, como CEO, estava também preocupado com o negócio – porque obviamente tudo se congelou, tudo o que era decisões de investimento, de mudança para cá, ficaram em pausa. Um dos cenários que fiz foi de uma quebra de até 70% nas receitas. Felizmente não se concretizou, estamos a sentir uma retoma – e a realidade é que, entre todas as pessoas que estavam em pipeline, ninguém colocou a hipótese de desistir de Portugal. As pessoas quiseram fazer um compasso de espera mas a racionalidade da decisão de vir para Portugal viver ou investir mantinha-se.

Porquê?

Tem a ver com a segurança que o país oferece, segurança na sociedade, segurança política, uma estabilidade que faz com que, sobretudo quando comparamos com o mundo de hoje, Portugal pareça um oásis. Quando nós olhamos para a situação política muito complexa em Espanha, os nacionalismos em vários países, alguma perseguição fiscal que é feita em Espanha e em França. Se olharmos para as lideranças no Brasil e nos EUA, que deixam as pessoas inquietas… É por isso que me custa muito ver discursos xenófobos ou falar-se em racismo em Portugal porque faz parte da cultura portuguesa esta mestiçagem e esta abertura ao mundo: fomos os pioneiros da globalização. Investir na educação também é isso: não é só ensinar matemática e português, é ensinar esses valores que fazem com que quer um turco, quer um americano, quer um chinês possam sentir-se bem e viver bem em Portugal.

Vistos Gold. “Espero que não vá ser no sentido de proibir, mas sim de aperfeiçoar”

Está em aberto uma possível alteração legislativa no sentido de limitar os Vistos Gold a outras regiões que não Lisboa e Porto, no caso do investimento em imobiliário. Mas com a pandemia essa ideia parece ter saído da agenda – na última vez que o Governo falou nisso, em abril, disse que essa não era “uma prioridade”. Acha que a limitação vai avançar?

Sim, há uma autorização de alteração legislativa até ao final do ano. Eu compreendo a questão da concentração excessiva do investimento no imobiliário de Lisboa e Porto. Mas esta não é a solução que eu defendo: temos é de criar condições para que seja fácil persuadir os investidores a fazerem outros investimentos que não apenas o imobiliário. Persuadi-los a criar uma empresa que origine 10 postos de trabalho não é tão fácil quanto comprar uma casa. Temos a nossa lei do trabalho, é a segurança social, todos esses processos… E o imobiliário, em contraste, é simples, terra já não se fabrica, é seguro, eles sentem que têm ali um ativo…

É difícil convencê-los a fazer outros investimentos?

O Visto Gold permite investimentos na cultura, na investigação científica, em várias outras coisas. Devemos é criar condições para que seja mais fácil orientar os investimentos para essas áreas. Não podemos é perder o fluxo de investimento. Porque se não existir essa facilidade de apostar noutras oportunidades, e se realmente se proibir o investimento imobiliário em Lisboa e Porto, então o investimento simplesmente vai fugir para outros sítios do mundo. Há que ter em conta que muitas vezes quando se vai para um novo país o mais fácil é começar pela capital, mas muitas vezes isso é apenas numa primeira fase porque essas pessoas depois vão ganhar confiança, vão pegar no carro e conhecer outras regiões, e depois de ganhar alguma confiança muitas deslocam-se para fora. Nós incentivamos muito os nossos clientes a conhecerem o país, a aproveitarem os fins de semana para sair da cidade. Aí começam a perceber que têm boa Internet, que têm uma boa estrada, que têm um hospital não muito longe caso tenham algum problema…

Mas, perguntava, acha que a limitação vai mesmo concretizar-se ou a crise económica fará com que isso não aconteça?

Eu creio que, dada a situação da pandemia e a necessidade de atrair investimento, as pessoas vão voltar a olhar para isto com atenção, estou otimista de que assim será. O regime poderá ter alterações (tem sempre evoluído) mas eu espero que não vá ser no sentido de proibir, mas sim de aperfeiçoar. Até porque mesmo em Lisboa e Porto continua a haver necessidade de investimento na área do imobiliário – não precisa é de ser todo no segmento de luxo. Há muita reabilitação urbana para fazer nas cidades e, outro exemplo, temos falta de residências de estudantes em Lisboa: porque é que a Câmara de Lisboa não cria com agentes locais um fundo imobiliário para desenvolver projetos de residências de estudantes, que podem ser atrativos para os Vistos Gold?