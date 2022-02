Exílios, dívidas e um casamento: as origens de um império açucareiro em Moçambique

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta é a história da Sena Sugar Estates, uma empresa criada por John Peter “Pitt” Hornung e que conseguiu alcançar o estatuto de maior açucareira de Moçambique, competindo mesmo com as companhias mais importantes do mundo nesse mercado. “Doce Amargura” é também, por isso, uma história de Moçambique e do colonialismo, da guerra pela independência dos países africanos e pelos conflitos civis que se seguiram. Uma memória sobre economia, emigração, riqueza e exploração, mas também uma viagem no tempo para recuperar comportamentos, costumes e a vida numa sociedade que balançava entre o privilégio e o domínio.

Ao relatar o caminho de “Pitt” Hornung, o autor de “Doce Amargura”, Paul Lapperre (cientista, professor, que viveu e fez trabalho de investigação em Moçambique, entre outras países africanos), serve de narrador para a vida comum que o empresário fez com Laura Paiva Raposo, a mulher com quem casou e que teve importância decisiva na hora de escolher Moçambique como destino e de aí construir o império que serve de motor para o livro do qual publicamos aqui um excerto – precisamente sobre as mudanças na vida de Pitt, que ditaram o início de um empreendimento singular.

▲ A capa de "Doce Amargura: vida e morte no império açucareiro Hornung na Zambézia (1888-1988)", de Paul Lapperre (Casa das Letras)

Um filho da era vitoriana

Quando Pitt vai para a Collegiate School, em 1872, a Rainha Vitória tem 53 anos, está no 35.º ano do seu reinado e governa a nação mais poderosa do mundo. Uma nação que viu mudanças inéditas nos últimos três quartos de século. Em 1800, não é muito diferente dos países mais avançados do continente. Em grande parte, é o berço em que nascemos, mais do que as nossas capacidades, que determina a vida de cada um. O filho mais velho de um lorde vai encontrar-se, no devido tempo, e tal como o pai antes dele, na Câmara dos Lordes. O filho do sapateiro espera ser sapateiro. A esperança de vida à nascença é de cerca de 38 anos, tanto para mulheres como para homens, e doenças como a tuberculose, a cólera e o tifo são frequentes. O país é esmagadoramente agrícola, com cerca de 300 famílias da pequena nobreza rural, aristocratas e clero a comandar a economia, a política e a vida social. Um cavalo a galope, ou melhor, a raposa e os cães que o ultrapassam representam o máximo da velocidade. O horizonte da maioria das pessoas termina à saída da sua aldeia ou na cidade mais próxima. A luz do dia e as estações ditam o ritmo da vida.

A Primeira Revolução Industrial, conjugando carvão, aço e vapor, muda tudo isto. Se apenas 15% da população vivia em cidades em 1800, este número aumentou em 1850 para 50% e em 1880 para 80%. De predominantemente rural, Inglaterra torna-se predominantemente urbana em menos de um século. Em 1801, apenas 25% da população activa encontrou emprego na indústria transformadora. Em 1871, este número subiu para 67%. De centro do comércio mundial, a Grã-Bretanha torna-se então no centro industrial do mundo. O sistema social muda gradualmente, deixando de se basear na classe e no privilégio – a «sociedade do berço» – para se basear em competências – a «sociedade meritocrática». A crença de que, se trabalharem o suficiente, todos os homens podem tornar-se ricos leva à ideia do self-made man. Narrativas de grandes homens que constroem fortunas do nada tornam-se numa parte essencial da tradição vitoriana. Até certo ponto, este «do nada» é, naturalmente, enganador, uma vez que os contactos pessoais e as ligações são indispensáveis para estabelecer um negócio com êxito. Sem uma rede de contactos na Grã-Bretanha e na Alemanha, Johan Petrus Hornung não teria enriquecido tão rapidamente em Middlesbrough, e não teria podido pagar a sua imponente Erdély. Nem o seu filho John Peter teria conseguido, cerca de 25 anos mais tarde, reunir o capital para a sua Companhia de Assucar de Moçambique sem uma extensa rede em Lisboa. A raposa, os cães e o cavalo a galope são todos ultrapassados pelo comboio a vapor. O telégrafo e os serviços postais melhorados ligam as pessoas a nível nacional e internacional. Para muitas pessoas, os horizontes tornam-se mais amplos. O ritmo dos pistões movidos a vapor torna-se no ritmo da vida para todos aqueles que trabalham longos turnos nas fábricas.