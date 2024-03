Explosões de 1999, Nord-Ost, Beslan. A ameaça do terrorismo não é novidade para a Rússia — e Putin sabe usar os atentados a seu favor

O Presidente russo só falou em público depois da operação terminar, no dia seguinte. No discurso em frente às câmaras, reconheceu que esta era “uma horrível tragédia” e falou numa cidade “ensopada em dor e luto”. Não quis dedicar, porém, nem uma linha à atuação das suas próprias forças de segurança.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quase 20 anos depois do horror de Beslan, o terrorismo de larga escala regressou à Rússia. O atentado desta sexta-feira, quando vários homens armados entraram na sala de espetáculos Crocus City Hall e dispararam sobre os presentes, é um dos mais mortíferos da História recente do país, com pelo menos 144 mortos. Desta vez, nada indica que os terroristas tenham ligações ao separatismo checheno — ao longo da última década, a região foi estabilizada à força por um homem leal a Putin, Ramzan Kadyrov. Em vez disso, o ataque foi reivindicado pela célula do Estado Islâmico de Khorasan, com origem no Afeganistão.

O Kremlin, porém, diz que tudo está em aberto na investigação e insiste num possível “vestígio” que ligue os atacantes islâmicos ao governo ucraniano e ao Ocidente. Uma estratégia que não é exatamente nova. No primeiro discurso que fez depois de Beslan, em 2004, o Presidente culpou não apenas os separatistas chechenos, mas também forças internacionais não nomeadas: “Alguns querem separar uma grande parte do nosso país. Outros ajudam-nos a fazê-lo. Ajudam-nos porque acham que a Rússia, como uma das grandes potências nucleares do mundo, ainda é uma ameaça”.