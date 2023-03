O “banco das startups” colapsou. É a maior falência bancária nos EUA desde 2008. O Silicon Valley Bank (SVB), importante para as tecnológicas da Califórnia, caiu, o que levou a sociedade portuguesa de capital de risco Indico Capital Partners a fazer uma avaliação da exposição das empresas suas participadas.

Stephan Morais, fundador e diretor-geral da Indico, refere que as empresas nas quais a capital de risco investiu que têm exposição ao banco norte-americano representam “menos de 15%” do portefólio”. O gestor aproveita o acontecimento para lamentar até que Portugal não tenha mais startups nos Estados Unidos da América.

No final da semana passada, os reguladores encerraram o SVB, depois de ter havido uma corrida aos depósitos por parte de várias startups norte-americanas. Durante o fim-de-semana, o Departamento do Tesouro, a Reserva Federal (Fed) e a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) adiantaram, num comunicado conjunto, que os clientes teriam acesso a todo o dinheiro depositado no SVB esta segunda-feira. O acesso aos depósitos é para Stephan Morais a resolução do problema.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.