Há novo recolher obrigatório, mas fora ou dentro de casa continua a haver muitas soluções para passar o tempo, tanto no fim de semana como no feriado desta terça-feira.

Pela manhã, os tradicionais brunches são elevados a pratos de chef com alguma irreverência à mistura, mas pode aproveitar para fazer um programa cultural porque há exposições, música e teatro para apreciar. Antes de ir para casa pode ainda espreitar um mercado de Natal. Quando os ponteiros do relógio baterem nas 13h, há tempo para ver um filme e uma montra digital para mudar o guarda-roupa. Os comes e bebes continuam a ser o destaque do confinamento com o apoio do home delivery. Tome nota da agenda.

Brunch na Musa da Bica

Musa da Bica, Calçada Salvador Correia de Sá 2A, Lisboa. Sábado, das 9h às 13h

Para quem não dispensa o glúten: da colaboração entre a Cerveja Musa e a Padaria Gleba foi criada uma cerveja com os desperdícios de pão e um novo tipo de pão feito com dréche Musa (resíduos de cereais da produção de cerveja). Para celebrar estas duas criações este sábado há brunch na Musa da Bica preparado pela Chef Leonor Godinho, todo ele inspirado em pão e cerveja. O destaque vai para as panquecas de sourdough e rabanadas com caramelo de stout.