Extradições atingiram já o total de 2020. “É cada vez mais difícil fugir sem ser apanhado”

Mas, afinal, como entra a polícia e as magistraturas em cada fase de uma extradição? A polícia tem sempre uma primeira intervenção na fase da investigação, sendo depois necessário um “input da autoridade judiciária, com a emissão de um mandado”. “Aí entra novamente a parte da cooperação policial, na fase da localização e detenção, porque será detido no país onde estiver por autoridades locais”, continua Joaquim Pereira, reforçando que tudo está encadeado: “Tem de haver uma nova fase judicial, da confirmação do pedido de extradição, do processo formal, em que o detido tem de ser presente a juiz”.

Em Portugal, depois de a extradição ser validada pelo Ministério da Justiça (fase administrativa), as pessoas procuradas por outros Estados são levadas a um “tribunal da Relação, que se certifica se a pessoa consente a extradição voluntária ou renuncia e pergunta-lhe ainda se é efetivamente a pessoa que se procura”. O juiz não se foca em saber se a pessoa é culpada ou não, mas sim “se o outro Estado dá garantias de um julgamento justo”: “Se o processo formal for concluído e a decisão passar pela extradição é emitido um mandado de desligamento à ordem do gabinete nacional da Interpol.”

Depois disso, existe um prazo de 20 de dias no caso do mandado internacional e de 10 dias no caso do mandado europeu para acordar a entrega com as autoridades policiais do outro Estado.

Mas nem sempre a decisão judicial é favorável à extradição, mesmo quando há acordos bilaterais. Nos últimos dias, por exemplo, foi negada uma extradição para a Índia, apesar de Portugal ter um acordo de extradição com aquele país e de na fase administrativa o processo ter sido validado. “No final, a Relação considerou que não havia garantias suficientes e a extradição não avançou”, lembra o diretor da Unidade de Cooperação Internacional da PJ, justificando a libertação da pessoa procurada.

“Há várias situações em que a nossa lei não permite a extradição por motivos políticos, ou porque as pessoas foram condenadas a prisão perpétua, é isso que o tribunal da Relação tem de aferir”, diz ainda.

O momento da remoção e as regras aeronáuticas

“Eu utilizo uma imagem para exemplificar como é que a cooperação judicial e policial tem de funcionar, que me foi transmitida por um juiz argentino: ‘Para se combater o crime organizado sem fronteiras e o terrorismo temos de trabalhar todos em conjunto como uma orquestra sinfónica’. Não importa ter bons juízes e polícias se não houver coordenação”, frisa o responsável da Judiciária.

No dia em que é acordada a entrega de uma pessoa, a Polícia Judiciária faz o transporte desde o estabelecimento prisional até ao avião, sendo que o extraditando é entregue já dentro do avião às autoridades do Estado requerente — o avião é já considerado território do outro país.

“É lá que ocorre a transferência de custódia”, continua Joaquim Pereira, explicando que a polícia estrangeira assina nesse momento “o termo de recebimento, que depois a PJ tem de devolver ao tribunal da Relação”.