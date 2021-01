Mesmo tendo reescrito a própria história, Chanel pode muito bem ter deixado algumas pistas das marcas efetivas de um passado pouco feliz. “Uma orfã… Desde então que essa palavra me deixa sempre paralisada. Mesmo agora, não consigo passar por um colégio de raparigas e ouvir ‘são orfãs’ sem me virem as lágrimas aos olhos”, pode ler-se no livro de Morand. Ali permaneceu, à mercê da rígida disciplina sob a qual aquela ordem religiosa educava as suas pupilas. Por outro lado, foi onde aprendeu a costurar, a habilidade que lhe serviria de passaporte para um futuro brilhante.

Em 1901, com 18 anos, é enviada para uma residência católica na cidade de Moulins, a 240 quilómetros do convento. É aí que se junta a uma tia, Adrienne, pouco mais velha e referida nas suas memórias, embora num contexto diferente. Chanel arranja então o primeiro emprego como costureira numa retrosaria. À noite, animava o ambiente num cabaret da cidade chamado La Rotonde. Nunca chegou a atração principal, era uma poseuse, responsável por entreter os convivas nos intervalos entre atuações. Terá sido aí, serão após serão, que ganhou a alcunha de Coco, da qual as canções “Ko Ko Ri Ko” e “Qui Qu’a Vu Coco?” são duas presumíveis origens.

Das paixões à tragédia, os romances de Coco Chanel

Depois de uma breve passagem por Vichy, cidade movida pela qualidade das suas atrações termais, é em Moulins que volta a fixar-se. Aos 23 anos (e não aos 16 como afirmou nas suas memórias), conhece Étienne Balsan, um afortunado proprietário de cavalos de corrida, herdeiro do ramo têxtil, apenas cinco anos mais velho. Foi ele o primeiro envolvimento amoroso (conhecido) de Chanel, que se mudou prontamente para a sua faustosa residência, o château Royallieu. Como escreveu a biógrafa Justine Picardie, no seu Coco Chanel: The Legend and the Life, publicado em 2010, “Coco foi com ele e deixou Gabrielle para trás, trancada num lugar sombrio onde ninguém a poderia encontrar, nem aos restos dilacerados do seu passado”.

Durante três anos, levou uma vida confortável e sem privações ao lado de monsieur Balsan, um período detalhadamente retratado no drama de 2009 “Coco Before Chanel”, realizado por Anne Fontaine e com Audrey Tautou como protagonista. Foi na vasta propriedade que aprendeu a montar, embora recusando os preceitos reservados às mulheres. Das suas memórias constam relatos sobre a possível primeira ida a uma competição equestre, em Compiègne — “Tinha um chapéu de palha, descaído na cabeça, e um fato ao estilo rural e acompanhava tudo através dos meus binóculos. Estava convencida de que ninguém ia reparar em mim, o que só prova o quão pouco sabia sobre a vida na província. Na realidade, esta pequena criatura ridícula, mal vestida e tímida […] intrigou toda a gente”.