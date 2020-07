Quando diz “um mês bom” estamos a falar de quantas facas afiadas?

Em fevereiro, por exemplo, fiz umas 50. Superou as minhas expectativas. Em março tinha colocado uma meta um pouco mais ambiciosa que no dia 15 já tinha batido. Chegou 16 e fechou tudo. Todo o mundo ficou sem chão, eu fiquei as duas primeiras semanas muito depressivo, não saía do sofá. Só comia e via TV. Agora que tinha conseguido encontrar um rumo que gostava muito isto acontece. Uma maratona de “Game of Thrones” depois e eu disse para mim mesmo que já chegava. Voltei a trabalhar numas facas do chef Pina que ainda tinham ficado comigo, outras do chef Vincent Farges do Epur. Fui fazendo, fazendo, e na segunda quinzena de abril, como foi anunciado que em maio já reabriam restaurantes, começaram a aparecer novos clientes. O meu primeiro cliente durante a pandemia foi o chef Carlos Afonso, do Frade. Ele veio aqui deixar as facas e estávamos os dois todos protegidos, cheios de máscaras e com medo de tocar no que fosse [risos].

A coisa foi recuperando aos poucos.

Posso dizer que entrei em maio a mil à hora. Muita coisa tinha ficado parada e havia pessoas desejosas por voltar. Foi um mês incrível, tanto que até me magoei nas costas, tive de ir ao médico e tudo. A coluna destruiu-se! Junho também foi bom mas agora este mês, com as férias, as coisas acalmaram um pouco.

Em média quantas facas afia por mês?

Umas 80.

E quanto tempo demora a afiá-las?

Isso já depende muito. Se estivermos a falar de uma faca de chef ocidental, talvez uma meia hora, vinte minutos. Se for uma assim [pega numa faca de chef que tem um pedaço da lâmina partido] já estamos a falar de uma hora e pouco. Varia muito mas diria que em média é meia hora. Se estivermos a falar de uma yanagi como esta Tojiro [pega num exemplar totalmente prateado da conceituada marca japonesa] será no mínimo três horas.

E se for uma faca em aço de carbono, como as japonesas mais tradicionais?

Esse material é duro. Muito duro. Quando recebo uma faca dessas e ela está oxidada, eu (como sou de signo virgem tenho esta coisa do perfecionismo) não consigo deixá-la “feia” e limpo tudo, mesmo que não tenham pedido. Se ela vem riscada não vai voltar riscada. Isto foi uma forma de acrescentar valor ao que faço, também. O senhor que anda a afiar na rua cobra uns 2,50€ ou algo assim. Eu cobro, em média, 10€, mas todas as facas que me chegam não passam só pela afiação. Tem o polimento, a limpeza…

A partir do momento em que uma faca lhe chega às mãos o que lhe acontece?

Primeiro é a limpeza, tenho de fazer isso enquanto ela está “cega” [sem estar afiada], por questão de segurança. Costumo passar com uma pasta de limpeza, daquelas de puxar lustro a panelas. Depois escovo, também. As facas da Global, por exemplo [pega numa que tinha ao seu lado] têm estes furinhos no cabo e eu limpo cada um individualmente, também. Depois da limpeza é o lixamento, para tirar riscos e outras manchas. Começo nas lixas mais grossas e depois vou andando até chegar só ao polimento — a faca fica nova! Só depois do tal polimento é que ela vai para a afiação propriamente dita. Finalmente e com muito cuidado (já me machuquei várias vezes nesta etapa) volto a fazer uma limpeza simples. Antes de entregar faço ainda um vídeo de check-out onde corto umas folhas de papel (geralmente jornal) para se ver como está afiada.

Porquê a especificidade do teste ser feito com papel jornal?

Porque qualquer “dente” que a faca possa manter, o corte para e o papel fica enroscado ou rasga.Vê-se logo. Ouve-se até! Quando a faca está boa ela tem de cortar de um lado ao outro sem parar. Com a prática vamos ganhando memória muscular e todo o processo fica mais fácil.

Quais sãos os principais problemas que estas facas de chef costumam ter quando lhes chegam às mãos?

Acontece muito, muito, muito chegarem-me facas com a lâmina recurva, por causa do fuzil [de afiar].

Isso quer dizer o quê, lâmina “recurva”?

É quando a meio da lâmina, regra geral, o fio faz uma curva para dentro. Tudo por causa do fuzil. Pelo que falo com pessoas do meio acho que as escolas de gastronomia em Portugal dão uma base sobre afiação mas não chegam a ser ensinamentos mais completos. Por exemplo, os fuzis também perdem fio. Eles não afiam facas, eles alinham o fio. Muitas vezes as pessoas têm um fuzil que já não está bom, continuam a insistir e cria-se um ciclo vicioso porque dá um certo resultado mas acaba rápido. Daí voltamos ao fuzil e de repente, em vez de o usarmos uma vez por dia usamos cinco ou mais. É por causa disto que surge esta lâmina recurva.

E mais problemas que lhe chegam às mãos?

Pontas partidas — isso acontece imensas vezes por causa de quedas, principalmente. As cozinhas trabalham com bancadas duras de inox ou de pedra e acontece muitas vezes. As de aço inoxidável são mais resistentes mas as de carbono… Bateu, partiu. Ainda há umas duas ou três semanas fiz uma faca incrível da Porsche que partiu porque caiu numa bancada de mármore. Finalmente, outra coisa super comum é isso aqui [mostra uma lâmina a que falta um pedaço pequeno].