A partir de 27 de setembro, domingo, o conteúdo será bem diferente — estreia-se no horário nobre da estação pública de televisão, como apresentador digital do “The Voice”. Ao sentimento de abrir caminho contrapõe a recusa de maiores responsabilidades. Mesmo que lho peçam, Fábio não quer ser o rosto nem a voz de um movimento que exige igualdade, agora e já. A alternativa é encorajar outros, negros ou não, a perseguir sonhos e combater o preconceito no dia-a-dia, sempre pela via do diálogo.

Antes de qualquer outra pergunta: Fábio Lopes ou Conguito?

O que quiseres. Acho que é impossível falar do Conguito sem falar do Fábio Lopes e vice-versa. Mas é-me totalmente indiferente, o que te sair primeiro. A não ser que sejas da minha família — aí vou preferir que me trates por Fábio. De resto, é tranquilo.

É uma alcunha que lhe deram em miúdo?

Sim, de quando jogava futebol com amigos. Na altura, já existia outro Fábio e como eu era muito guloso, amava gomas e estava sempre a comprar chocolates e assim, houve um rapaz lá do clube que disse: “Olha, como já há outro Fábio, tu vais ser o Conguito”. Isto também devido às semelhanças com a marca de chocolates, claro. Mas era uma coisa pequena, só no clube é que sabiam. Uns cinco anos depois, chego ao secundário e volto a reencontrar alguns colegas que jogavam à bola comigo nessa altura. Foi a altura em que comecei a fazer vídeos e no YouTube não podia ser o Fábio, nunca teria o mesmo impacto. Era o Conguito, o que até me deixava um pouco mais protegido por trás dessa persona. Só a malta da minha turma é que via, mas de repente passou a ser visto pelos amigos da outra escola e esses começaram a mostrar aos primos e bam! O resto é história.

Isso foi em 2011. O que é que leva um miúdo com 16 anos a criar um canal de YouTube?

Existiam cinco youtubers em Portugal — a Peperan, o Sake, o Nurb, que foram a primeira geração, no fundo. Achei que também tinha algo a acrescentar. Juntei-me com um amigo da minha turma, o Guilherme, e fizemos uns vídeos. Na altura, não se ganhava dinheiro com o YouTube, nada disso. Era uma coisa muito pequena e muito amadora, com a máquina que tirava à minha irmã sem ela saber e muitos tutoriais para aprender a editar. Tudo o que aprendi foi com tutoriais e com as colaborações que fazia com outros youtubers. Mas sim, era só um rapaz do secundário que tinha todas as tardes livres e que queria explorar outras coisas.