À semelhança do que já tinha feito no debate anterior, Joe Biden argumentou esta quinta-feira que Donald Trump fez o défice comercial com a China subir.

Contudo, os números oficiais mostram o contrário. Em 2019, o défice comercial dos EUA com a China em termos de bens e serviços era de 307.842 milhões de dólares. Trata-se de um número inferior ao registado nos últimos três anos do mandato de Obama (com Biden como vice-presidente). Em 2016, o défice era de 310.357 milhões de dólares.

A campanha de Biden tem procurado justificar o argumento do democrata explicando que ele se tem referido apenas ao défice comercial apenas relativo a bens (excluindo os serviços), embora não explique porque é que escolhe olhar para aquele indicador. Aí, é verdade que o défice comercial tem sido superior durante o mandato de Trump do que no mandato de Obama (ainda que tenha descido em 2019).

CONCLUSÃO

O indicador mais adequado para tirar a conclusão que Joe Biden pretende seria o défice comercial em bens e serviços. Nesse caso, é mentira que seja hoje maior do que em 2016. Só olhando apenas para o défice em termos de bens é que é verdade que o valor é maior do que em 2016.

ENGANADOR

Anthony Fauci é do Partido Democrata?

A frase

Ouço-os todos, incluindo o Anthony, dou-me muito bem com o Anthony. Mas ele disse ‘não usem máscara’, ele disse ‘isto não vai ser um problema’. Acho que ele é democrata, mas está tudo bem.” Donald Trump

Praticamente desde o início da pandemia, Donald Trump entrou em rota de colisão com Anthony Fauci, o principal especialista dos EUA em doenças infecciosas, presidente do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas e o cientista responsável pela resposta norte-americana à pandemia da Covid-19. Fauci chegou a desautorizar publicamente Trump sobre o uso de máscaras e os comportamentos individuais a adotar para impedir a difusão do vírus.

Esta semana, durante uma chamada interna da campanha republicana, Trump atacou diretamente o cientista. “As pessoas estão fartas de ouvir o Fauci e esses idiotas”, disse o Presidente aos seus apoiantes.

Confrontado com esta declaração no debate, Trump disse que se dá bem com o cientista, mas alegou que Fauci é “democrata” — no sentido de ser um apoiante do Partido Democrata e, portanto, seu adversário político.

Já não é a primeira vez que Trump sugere que Fauci é um apoiante do Partido Democrata — e a informação já foi desmentida. De acordo com o Politifact, Fauci está registado como eleitor independente desde 1984 em Washington, DC.

Desde esse ano que Fauci lidera o organismo público responsável pela prevenção de doenças infecciosas, tendo trabalhado sob a liderança de quatro presidentes republicanos e dois democratas. “Nas minhas quase cinco décadas de serviço público, nunca apoiei publicamente nenhum candidato político”, disse recentemente o médico à CNN, depois de declarações suas terem sido descontextualizadas e usadas num anúncio de campanha de Donald Trump.

CONCLUSÃO

Ao contrário do que Donald Trump sugeriu no debate, o médico Anthony Fauci não é do Partido Democrata, não está registado como eleitor democrata nem apoiou publicamente qualquer candidato.

ERRADO

Só os estados governados por republicanos estão a ter um pico de casos de Covid-19?

A frase

Olhem para os estados que estão a ter um pico. São os estados vermelhos, os estados do Midwest. É onde o pico está a ocorrer significativamente.”

Joe Biden

O candidato democrata rejeitou, durante o debate, olhar para os Estados Unidos em termos de estados “vermelhos” ou “azuis” — ou seja, republicanos ou democratas —, para logo a seguir usar esse exato argumento para criticar a forma como Donald Trump e os republicanos têm gerido a resposta à pandemia, argumentando que os picos de disseminação do vírus se estão a verificar nos estados geridos pelos republicanos.

Embora seja verdade que muitos dos estados governados por republicanos tenham registado grandes subidas do número de casos positivos nas últimas semanas, esta não é uma realidade exclusiva daqueles estados. O The New York Times aponta pelo menos cinco estados governados por democratas onde a pandemia se tem agravado profundamente nas últimas semanas: Virginia, Rhode Island, New Mexico, Colorado e Washington.

Na verdade, os dados da pandemia nos Estados Unidos desagregados por estados mostram o aparecimento de picos em grande parte dos territórios norte-americanos, sem uma divisão evidente entre estados governados por democratas e republicanos.

Os Estados Unidos continuam a ser o país do mundo mais afetado pela pandemia da Covid-19. De acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, os EUA já registaram 8,4 milhões de casos de Covid-19. Trata-se de 20% de todos os casos diagnosticados a nível global. No país já morreram 223 mil pessoas devido à doença (19,6% das mortes a nível mundial).

Nas últimas semanas, os EUA têm registado um aumento significativo do número de casos, encaminhando-se para um terceiro pico da pandemia.

CONCLUSÃO

Joe Biden procurou atacar diretamente o Presidente Trump e o Partido Republicano argumentando que são os estados governados por republicanos que estão a verificar picos da pandemia. Não é correto fazer esta distinção: os EUA estão a ser afetados por um grande aumento do número de casos de Covid-19 e essa realidade está a verificar-se tanto em estados “azuis” como em estados “vermelhos”.

ERRADO

Joe Biden é contra o fracking?

A frase:

Ele vai atrás do fracking, ‘não vamos ter fracking’. Depois, vai à Pensilvânia assim que é nomeado e diz ‘oh, vamos ter fracking‘.” Donald Trump

O fracking, um método de extração de gás natural e petróleo do solo através da injeção de água, pode parecer um tema bizarro para se tornar central numa campanha eleitoral — mas há uma lógica por trás disto. Em três estados de grande relevância para a decisão eleitoral (Pensilvânia, Ohio e Texas), dezenas de milhares de empregos dependem desta atividade. Porém, a atividade não é propriamente amiga do ambiente.