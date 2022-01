Factor PM. Em campanha, Costa é mais que o candidato (e isso está no terreno)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O casaco felpudo cor-de-rosa quase tapa todo o avental verde rendado de Deolinda que, de sandálias por cima das meias, está ali preocupada. Tem de “apanhar a camioneta do meio dia” porque tem uma consulta e, por isso, arrisca-se a passar ao lado do momento do dia na socialista Afurada. António Costa está atrasado para a arruada e ela “gostava de ver o primeiro-ministro”. Para o bem e para o mal, pelo país que percorre, é esse o cargo e o próprio tem posto a render as funções, em tudo o que mexe, nesta campanha.

António Costa levou consigo alguns elementos do seu gabinete de primeiro-ministro, o seu núcleo de conselheiros mais próximos (onde cabem governantes que são também dirigentes do PS mas também, um independente, e funcionários) e tem também, obrigatoriamente, a proteção do corpo de segurança pessoal, com os elementos do destacamento de Segurança Pessoal do primeiro-ministro a acompanharem cada ação de campanha.

Depois há também a obra que destaca a cada território que pisa e, mais recentemente, a carta da gestão da pandemia que começou a ser jogada a toda a volta e até pelo próprio. Há bem menos referências ao Plano de Recuperação e Resiliência do que na campanha autárquica — altura em que tanto irritou a oposição — mas António Costa visitou obras lançadas pelo seu Governo, apontou outras e até fez promessas. Palavra de primeiro-ministro.

A pandemia e outras frentes

Quando esteve em campanha ao lado do líder do PS, a independente Ana Abrunhosa (ministra da Coesão Territorial) subiu ao palco do comício ofegante com os gritos pelo partido e dirigiu-se a Costa assim: “Senhor primeiro-ministro. Eu só o vejo como primeiro-ministro e acho que todos o vemos como primeiro-ministro”. A estratégia da campanha passa tanto por aqui como pela gravata de primeiro-ministro que António Costa só tirou na segunda semana de campanha. A ideia foi sempre sublinhar o candidato no cargo e a linha adensou a partir do momento em que, nas sondagens, o PSD começou a morder os calcanhares ao candidato primeiro-ministro.

Em Vila Real, na segunda-feira, o socialista disparou com o combate à pandemia, nos dois últimos anos, como capital a seu favor, uma arma que ainda não tinha usado desta forma. “Lamento, nunca li um manual de como se governa em tempo de pandemia, mas aprendi que em tempo de pandemia se governa unindo um país, mobilizando coletivamente o país, dirigindo-me a todos”. E ainda acrescentou: “Se não foi o diabo e vírus que nos derrotaram também não vai ser a oposição”, arrancando o aplauso da sala.

Não que a pandemia não tivesse sido uma referência constante até aqui, mas o foco não era tanto o da gestão mas antes o da necessidade de “virar de página”. Agora isso mudou e até Eduardo Vítor, o autarca de Vila Nova de Gaia que se juntou esta terça-feira à campanha, carregou na dramatização colocando António Costa no meio desse furacão, uma espécie de salvador: “Enquanto estávamos isolados, ele andava a lutar por nós”, disse na Afurada. E em Coimbra esta terça-feira, com a argumentação sobre a pandemia a entrar pela campanha adentro, Costa teve ao seu lado a cabeça de lista pelo círculo, a ministra da Saúde Marta Temido. Na baixa de Coimbra, a ministra fez sensação, com duas senhoras logo no início, no Largo da Portagem e outra mais adiante a chamarem-na pelo nome próprio e até com diminuitivos: “Martinha”.

A ministra ia respondendo às solicitações e numa intervenção, no final da arruada, sublinhou o papel do SNS na pandemia. “Tem muito a melhorar mas esteve lá quando precisámos”, afirmou quando atacava a proposta de Rio nesta matéria.