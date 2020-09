Em outubro do ano passado, quando apresentou o orçamento para a época, a administração da SAD do FCP previa lucros marginais, de 150 mil euros, contando com a contribuição de 77,9 milhões de euros em mais-valias na transferência de jogadores. E, embora o relatório do primeiro semestre não tenha atualizado esses valores, a sociedade voltaria a reconhecer o problema: “Apesar do resultado apresentado ao semestre não permitir a estimativa de fecho das contas anuais, devido à sazonalidade que se verifica no registo de diversos custos e proveitos, perspetiva-se a necessidade de efetuar um valor considerável de mais-valias de transferências para que a Sociedade consiga atingir um resultado positivo no final da época”.

As vendas de jogadores acabaram, no entanto, por não ser feitas até ao final da época. A transferência de Fábio Silva para o Wolverhampton por 40 milhões de euros, dos quais apenas 30 milhões em mais-valias, foi já feita em setembro, tal como a de Vítor Ferreira para o mesmo clube (que implicará uma verba de 20 milhões no final da época).

Sem vendas, o FCP não conseguirá fechar o conjunto das três épocas com um resultado financeiro que mereça a aprovação da UEFA. Só que, como o mundo mudou com a pandemia — que começou a ganhar forma apenas meio mês depois da apresentação do relatório e contas portista —, a UEFA anunciou a flexibilização das regras em meados de junho.

E o Porto deverá aproveitar a boleia. Fernando Gomes, administrador financeiro da SAD, deixou essa porta aberta já em abril, antes de a UEFA ter anunciado a flexibilização das regras. “Nos contactos que eu e o presidente vamos mantendo, e que vêm de antes da pandemia, foi-nos dito que não haverá alteração à legislação do fair play financeiro, mas que este contexto anormal será tido em consideração”, disse em entrevista ao jornal O Jogo. “Não corremos o risco de ser penalizados desde que provemos uma relação entre a pandemia e as nossas dificuldades, coisa que não será difícil”.