Marcelo Rebelo de Sousa teve dois testes negativos depois de ter testado positivo para o SARS-CoV-2, esta segunda-feira. E agora, em que resultado confiar? Considerando que nunca teve sintomas, poderia manter-se o debate entre todos os candidatos ao final do dia desta terça-feira?

O Presidente da República esteve com duas pessoas infetadas com o coronavírus — Salvador Malheiro, presidente da Câmara Municipal de Ovar, e um membro da Casa Civil, no dia 4 de janeiro. O risco de ter sido infetado nestas situações é baixo e tudo o que o Presidente precisava de fazer era vigiar sintomas. Depois do teste positivo de Marcelo Rebelo de Sousa, Marisa Matias e Vitorino Silva confirmaram ter contacto a linha SNS24 tendo sido considerados contactos de baixo risco.

Como se define o risco de um contacto? Devem os restantes candidatos à Presidência da República ficar isolados? E se tudo isto se estivesse — e está — a passar com um cidadão comum? Para responder a estas e outras perguntas, o Observador falou com Vasco Ricoca Peixoto, médico interno de Saúde Pública.

Como se explica um teste negativo poucas horas depois de um teste positivo?

Esta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa soube o resultado de dois testes: um de antigénio, que deu negativo, e um de PCR, que deu positivo. O teste de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) é o tipo de teste mais fiável para a deteção de SARS-CoV-2, mesmo quando o vírus se encontra em pequena quantidade. Logo, o teste de antigénio pode ter tido um resultado negativo porque a carga viral do Presidente não ser alta o suficiente, explica Vasco Ricoca Peixoto.

O teste PCR negativo no domingo e positivo cerca de 24 horas depois não é de estranhar: desde que entramos em contacto com o vírus até ele se começar a replicar e produzir cópias suficientes para ser detetado podem passar vários dias. O vírus vai acumulando até estar em quantidade suficiente para poder ser detetado. Daí que não seja inesperado que num dia esteja negativo e no outro positivo — não quer dizer que tenha sido infetado nesse intervalo, mas provavelmente há mais de três dias.

O que aqui pode parecer mais estranho é que na segunda-feira à noite houve um resultado positivo para o teste PCR e horas depois, já na manhã de terça-feira, o resultado do teste foi negativo — e novamente negativo. O teste PCR é muito fiável, mas não se pode descartar a possibilidade de um falso positivo — ou seja, o teste indica que a pessoa está infetada sem estar. Mas o mais provável, diz Vasco Ricoca Peixoto, é que o falso resultado seja o negativo.

É mais provável um falso negativo do que um falso positivo”, diz o médico interno de Saúde Pública.

“É por isso que não recomendamos fazer um novo teste depois de se ter tido um teste [PCR] positivo, porque aumenta o risco de ter um teste falso negativo”, alerta o médico, explicando as orientações de Saúde Pública nestes casos. Mas, como refere várias vezes ao Observador, no caso do Presidente da República (ou outro órgão de soberania) e tendo em conta o impacto que pode ter numa atividade democrática (campanha, debate e eleições presidenciais), pode justificar-se adaptar as orientações.

Há outra justificação para o facto de o Presidente ter tido um teste negativo depois do positivo, mas o médico considera menos provável: pode ter tido uma carga viral baixa (poucos cópias do vírus nos pontos de recolha da amostra) e entretanto já não ser detetável. Em qualquer dos casos, Vasco Ricoca Peixoto não descarta que o Presidente possa vir a ter sintomas.

O que é um contacto de baixo risco?

Assim que soube, no dia 6 de janeiro de manhã, que tinha estado em contacto com uma pessoa infetada — um membro da Casa Civil —, Marcelo Rebelo de Sousa ficou em “isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco”, conforme informou a Presidência da República. O contacto foi considerado de baixo risco e, nesse mesmo dia, o Presidente fez um teste que teve resultado negativo para o SARS-CoV-2.

Depois de conhecido o resultado positivo de Marcelo Rebelo de Sousa, esta segunda-feira, os candidatos à Presidência da República apressaram-se a entrar em contacto com as autoridades de saúde para saber que medidas deveriam adotar. André Ventura, por exemplo, optou por ficar em isolamento até receber o resultado do teste e Ana Gomes cancelou a presença na reunião do Infarmed, na manhã desta terça-feira.

Acabo de ter contacto de Casa Civil PR. Amanhã serei contactada por autoridades saúde. Seguirei obviamente recomendações que me fizerem. Seguirei on line reunião Infarmed. Ignoro se debate RTP com todos candidatos será mantido. Sinto-me muito bem. — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) January 11, 2021

O último debate de Marcelo Rebelo de Sousa aconteceu no sábado, 9 de janeiro, com Ana Gomes, na RTP1, e a embaixadora é a única que se encontraria dentro da janela de risco. Todos os outros debates com Marcelo aconteceram mais de 48 horas antes da recolha da amostra do teste que viria a ter um resultado positivo, ou seja, antes do período em que, à partida, estaria infeccioso. Isto considerando que o Presidente não teve nem sequer um sintoma ligeiro relacionado com a Covid-19 antes do teste.

Para a avaliação de risco de Ana Gomes têm ainda de ser considerados outros fatores como: tempo de exposição, distanciamento entre os candidatos (mínimo de dois metros) ou arejamento do espaço. Mais de 15 minutos é considerado um contacto de alto risco, diz o médico ao Observador — e os debates duraram cerca de meia hora.

“Somos infecciosos desde 48 horas antes do aparecimento de qualquer de qualquer sintoma”, diz Vasco Ricoca Peixoto. Ou, caso não tenham existido sintomas, como parece ser o caso do Presidente, “desde 48 horas antes da recolha do teste que venha a dar positivo”.

Que sintomas devemos considerar?

Febre (alta ou não), perda de olfato ou perda de paladar. Qualquer um destes sintomas isolado ou em conjunto é motivo suficiente para suspeitar que se tratam de sintomas de Covid-19 e razão para entrar em contacto imediato com as autoridades de saúde. Mas a presença de dois ou mais destes sintomas também: tosse, nariz entupido, dores de cabeça (mantida), dores de garganta, náuseas, diarreia, etc.

Vasco Ricoca Peixoto alerta que não se deve desvalorizar nenhum sintoma. Se tem o nariz entupido e tosse ou uma dor de cabeça persistente e acha que está apenas constipado, o médico interno de Saúde Pública defende que é o suficiente para ser um caso suspeito de Covid-19 e entrar em contacto com a linha SNS24 ou com um médico. O médico recorda as recomendações das autoridades alemãs para justificar isso mesmo: deve ser considerado qualquer sintoma de infeção respiratória aguda de qualquer gravidade.