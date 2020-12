Os efeitos negativos e positivos da pandemia permanecem por caracterizar, o que é fácil de compreender dado o fenómeno recente. Ainda assim, nunca é cedo para começar a refletir sobre a forma como um ano atípico pode perturbar o desenvolvimento dos mais novos. Talvez por isso Diana Gaspar, psicóloga clínica e autora do livro “E Depois da Covid?”, começa por falar no impacto de uma criança que cresce a olhar para metade de um rosto. A dificuldade de reconhecimento emocional no outro, diz, deve-se à dificuldade em estabelecer empatia dado que os contornos faciais ficam cobertos pela máscara. “Se há dificuldade em reconhecer o outro, o desenvolvimento pode ficar aquém do esperado do ponto de vista da socialização e da inteligência emocional”, uma realidade que pode acabar num “adulto menos apto para a vida em sociedade”, especula.

Quase no Natal, Diana Gaspar faz uso do anúncio da Bertrand Livreiros, o mesmo que foi destacado num jornal da Nova Zelândia, para explicar-se melhor. “Há ali coisas muito engraçadas, mas a caracterização preocupa-me imenso. A primeira coisa que a criança faz quando vê o pai é dar-lhe o desinfetante para as mãos”. A preocupação excessiva pode, nesse efeito, “comprometer a forma como nos relacionamos com o outro”. Do ecrã para a vida real, em contexto de consultório chegam-lhe casos idênticos, de pais que partilham cenários em que os filhos, acabados de chegar a casa, vão de imediato lavar as mãos e tirar a roupa. E que acabam, eventualmente, por negligenciar os abraços.

Num estudo publicado no Asian Journal of Psychiatry, a 14 de abril de 2020, sobre a saúde mental dos chineses durante a pandemia da Covid-19, concluiu-se que a prevalência geral de transtornos de ansiedade, sintomas depressivos e má qualidade do sono foi de 35,1%, 20,1% e 18,2%, respetivamente. Nas pessoas mais jovens, predominaram as perturbações de ansiedade e sintomas depressivos, em comparação com as pessoas mais velhas, sendo que os profissionais de saúde foram os que apresentaram o sono de pior qualidade. (…) O risco de os jovens e profissionais de saúde virem a desenvolver algum tipo de doença mental como consequência da pandemia é muito elevado”, escreve Diana Gaspar em “E Depois da Covid-19”

É por isso que a psicóloga diz que o instinto do abraço pode ficar comprometido caso seja muitas vezes impedido. “Se estivermos sempre a passar este tipo de mensagem a criança cresce com esta convicção. Gerações anteriores cresceram com a noção de que não se podia chorar e isso teve um impacto real. O que mais me preocupa é a ausência de afetividade. Os primeiros estudos sobre o vínculo afetivo mostram a importância do toque, do sorriso e da expressão emocional para o desenvolvimento saudável de uma criança.” Um abraço, acrescenta, desperta reações fisiológicas, sensações de conforto e de pertença.

Mais do que as memórias menos positivas, a psicóloga ressalva a modelagem, isto é, o facto de as crianças aprenderem através do que observam. Exemplo disso é o relato de uma mãe que encontrou a filha a brincar com bonecas, medindo-lhes a temperatura. “A criança reproduz na brincadeira a forma como comunicam com ela, o que ela vê à volta.” Diana, que trabalha em Coimbra com pais de crianças a partir dos três anos, insiste que é “preciso corrermos alguns riscos para não nos desumanizarmos por completo.”

Diana Gaspar não é a única profissional de saúde a lançar livros em ano de pandemia. Outros títulos recentes interrogam-se sobre os efeitos psicológicos da Covid-19, como “A Piscologia da Pandemia — Compreender e Enfrentar a Covid-19” (da Pactor), “Histórias da Pandemia” (Manuscrito), o muito mais abrangente “Descomplicar a Mente” (Oficina do Livro) e “Vamos Enfrentar a Tua Ansiedade” (Hora de Ler), encarado pelo psicólogo Paulo José Costa como um instrumento complementar no processo terapêutico que visa combater a ansiedade, o problema que levou mais crianças às consultas do autor.