Falta de médicos, tarefeiros a segurar as pontas e horas extra que roçam a "escravidão". Os problemas nos hospitais mais críticos do país

No Hospital de Vila Franca de Xira (que deixou de ser uma parceria público-privada e agora é totalmente público), o Conselho de Administração que tomou posse em junho deparou-se desde o início com dificuldades no serviço de obstetrícia e de ginecologia: há poucos médicos e só nesta área seriam precisos pelo menos mais sete para se atingir um “ponto de equilíbrio”, explicou ao Observador o presidente Carlos Andrade Costa.

Embora recuse que o hospital esteja, ou tenha estado recentemente, numa situação crítica, à beira da rutura e com repercussões negativas para os utentes, o administrador admite que isso se faz à custa de dois esforços acrescidos: o recurso sistemático a colaboradores externos e o elevado número de horas extraordinárias cumpridas por quem faz parte dos quadros. “Usamos a expressão ‘rutura’ de forma muito fácil hoje em dia e ela espelha uma realidade mais dramática”, considerou Carlos Andrade Costa: “Os problemas existem e estamos a fazer um esforço para resolvê-los, também graças ao enorme empenho e sentido de responsabilidade dos nossos profissionais de saúde para com os doentes”.

Mas há outros serviços que, segundo a administração do hospital, precisam de ser reforçados com a contratação de mais médicos: por exemplo, são necessários mais oito a 10 clínicos para medicina interna; e há pelo menos mais uma vaga para preencher no serviço de pediatria e outra em cardiologia. A esperança é que estas vagas venham a ser ocupadas “muito rapidamente”, mas há um problema: é preciso formar mais médicos nestas áreas. A procura está a ser maior do que a oferta — e, segundo Carlos Andrade Costa, isso é verdade tanto no setor público, como no privado.

A dedicação dos profissionais de saúde em Vila Franca de Xira e o constante recurso a tarefeiros permitiu que, em setembro, o serviço de urgência em obstetrícia e ginecologia neste hospital não tivessem encerrado no primeiro fim de semana do mês. O Sindicato Independente dos Médicos relata uma “calamidade” que, pelo menos desde setembro, já levou ao limite as maternidades de todos os hospitais da Grande Lisboa à conta da “escassez de recursos humanos”. Isso aconteceu também mais a sul, no Hospital São Bernardo, em Setúbal, onde a demisão de 87 médicos dos cargos de gestão (não dos cargos clínicos) em protesto contra a falta de condições de trabalho trouxe à tona as fraturas do sistema de saúde.

“Faltam médicos, faltam condições de trabalho e sobejam doentes”

O Observador procurou contactar a administração deste hospital, assim como de centros hospitalares situados na Grande Lisboa, mas sem sucesso. No caso de Setúbal, vão valendo os relatos realizados pelos médicos demissionários, que ainda no início do mês descreveram ao Observador as dificuldades que sentem naquele hospital. Jorge Cortez, diretor demissionáro do serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar de Setúbal, recorda-se de se ter cruzado com profissionais de saúde a chorarem nos corredores do hospital no pico da terceira vaga da pandemia; e de alguns terem sido diagnosticados com burnout pela quantidade de horas extraordinárias que cumpriam para manterem os serviços em funcionamento.

Ainda em agosto, foi necessário pedir a médicos que fizessem turnos de 24 horas três vezes por semana, conta Pinto de Almeida, ex-diretor do serviço de Ginecologia e Obstetrícia. Este serviço é dos mais carentes de médicos no Hospital de Setúbal e a solução tem sido contratar tarefeiros para ajudar os médicos do quadro. Neste momento, sete em cada 10 clínicos que fazem a formação final neste hospital acabam por sair — ora a favor de outros centros hospitalares, ora para integrar a rede particular. A situação também é crítica no departamento de anestesiologia, que está a funcionar a 32,5% da capacidade por falta de médicos; no serviço de Radiologia, onde só existiam três pessoas; e em Oncologia, com apenas quatro médicos.