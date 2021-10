Há dois anos, antes de as escolas portuguesas imaginarem o que era viver em pandemia, os alarmes soavam. Faltava cerca de um mês para as férias de Natal e nas escolas ainda estavam por colocar 234 professores, deixando milhares de alunos sem aulas. Nesse dia, 5 de novembro de 2019, atingia-se um valor pouco habitual de horários por preencher. Agora, olhando para os dados da última semana, percebe-se que a curva da falta de professores atingiu o ponto mais baixo desde o início deste ano letivo. Boas notícias? Nem por isso. A situação está agora pior do que há dois anos, quando já se registaram momentos críticos.

A falta de professores tornou-se um problema habitual. E o gráfico que mostra essa evolução — a do número de docentes em falta nas escolas do país — revela uma curva em sentido decrescente desde finais de setembro. De facto, na última quarta-feira atingimos o valor mais baixo deste ano letivo. Só que o que parece ser uma boa notícia, não é. Porque nesse dia, 6 de outubro, faltavam 691 professores nas escolas de todo o país, ou seja, quase o triplo daquele valor que fez soar os alarmes em novembro de 2019.

No terreno, o problema sente-se de várias formas. Significa que em todos os distritos do país há alunos sem professores. Significa que faltam educadores do pré-escolar, professores do ensino primário e, em especial, docentes do 5.º ano para cima. Significa também que em todas as disciplinas há alunos sem professores, com apenas duas exceções: Alemão e Latim/Grego.

Saber quantos alunos são afetados é um exercício especulativo e que normalmente peca por defeito. Pegando na fórmula usada pelos sindicatos — em média, cada professor dará aulas a 3 turmas e cada turma terá 20 alunos — serão mais de 41 mil crianças e jovens com falta de professor a uma das suas disciplinas. Esta é, apesar de tudo, uma versão conservadora. A maioria dos professores dá aulas a mais do que três turmas (exceto no ensino primário) e, do 2.º ciclo ao secundário, são permitidos até 28 estudantes na mesma sala.

Por outro lado, se o número for menor, o prejuízo por estudante é maior, já que significa que a mesma turma tem mais do que um professor em falta. No arranque do ano letivo, a situação era mais grave. Quando estavam por colocar 1.694 professores, mais do dobro do valor atual, a Fenprof estimava que mais de 100 mil alunos estavam sem aulas a, pelo menos, uma disciplina.

A 22 de setembro, quarta-feira, havia 1.848 horários de professores por preencher, a esmagadora maioria com mais de 8 horas semanais (1661). Na semana seguinte, eram 763. Além de o número baixar, também a carga horária diminuiu, o que pode ter vantagens e desvantagens. É mais difícil um professor aceitar um emprego com poucas horas semanais, mas é mais fácil que quem tenha um horário incompleto (menos de 22 horas letivas) queira encaixá-lo.

A 29 de setembro, a média era de 14,25 horas. Na semana seguinte pouco mudou, com uma média de 14,01. “A 6 de outubro já eram horários de 11,98 horas”, explica Vítor Godinho, o professor que na Fenprof se encarrega de analisar estes dados e que os disponibilizou ao Observador. Os números dizem sempre respeito a quartas-feiras, dia da semana em que se atinge o pico de professores por colocar.