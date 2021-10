No Agrupamento de Escolas de Alvalade, a diretora Dulce Chagas tem dois exemplos para partilhar. Para dar aulas de Informática, só conseguiu encontrar um licenciado em Engenharia, sem habilitação profissional para a docência. Para as aulas de História, tem uma professora brasileira que não conhece o sistema educativo português. Noutro canto da cidade de Lisboa, no Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, em Campo de Ourique, Luís Mocho chegou a ter o professor de Biologia colocado. O problema resolveu-se, mas por pouco tempo. O docente acabou por denunciar o contrato porque arranjou um emprego melhor numa escola privada. A Informática, falta-lhe colocar um professor, conta o diretor, que, por ser um horário completo, afeta diversas turmas. A solução poderá ser a do ano anterior: partir o horário em pedacinhos e encontrar alguém, noutra disciplina, que possa ensinar Informática aos alunos, mesmo que com poucas qualificações para o fazer.

Há três anos que a fotografia do início do ano letivo parece mais uma fotocópia dos anteriores. Foi nessa altura que a falta de professores em Portugal começou a ser mais visível, mas era, apesar de tudo, um problema focado. Lisboa era a zona do país onde, de longe, faltavam mais professores nas escolas, ou seja, onde mais alunos ficavam sem aulas durante várias semanas. A seguir, o problema atingia Setúbal e, depois, já com menos intensidade, o Algarve. No Norte, de onde são originários o maior número de professores, e no Centro, o problema estava esbatido. Este ano, já não é assim.

“Há 3 anos, o problema estava concentrado em Lisboa, Setúbal e Faro, e aí tem vindo a agravar-se. Mas hoje vemos que o número de professores por colocar noutros distritos do país são em número idêntico aos que víamos no passado naquelas zonas problemáticas. A falta de professores está a estender-se geograficamente a todo o país”, explica Vítor Godinho, professor que, na Fenprof, faz a análise dos dados que são diariamente atualizados pela tutela com os horários que continuam por preencher nas diferentes escolas.

Se se espalha pelo país, também afeta cada vez mais disciplinas e Vítor Godinho prevê que as próximas falhas sejam nas disciplinas de Física e Química e de Biologia. “A Informática, o problema é antigo e não há pessoas para serem colocadas. Esta semana recebemos um alerta de um professor dessa disciplina que dizia que na sua escola já estavam a ser colocados colegas sem habilitações”, explica o professor que é também membro do secretariado nacional da Fenprof. O ano passado, como na altura contou ao Observador, até as disciplinas de Português e Matemática estavam a ser afetadas, o que não é habitual.