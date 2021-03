— Conhece um empresário do ramo automóvel aí em Santarém que se chama Jorge Veríssimo?

— Conheço sim. Por aqui dizem que ele é um benemérito e está sempre a ajudar quem precisa.

Assim que Jorge Verissimo chegou a casa, a mulher apressou-se a mostrar-lhe a história que tinha visto na RTP e que durante toda a tarde lhe permaneceu na cabeça. Era sobre um casal que fora despejado de casa com dois filhos pequenos e que acabou a viver numa carrinha, no Algarve. Pai e mãe descreviam todos os seus esforços para garantir que os dois filhos mantinham o ensino à distância numa altura de confinamento por causa da Covid-19.

Jorge pegou no comando da televisão, recuou na programação e encontrou as a imagens de Ana Sofia, o marido Jorge e os filhos Pamela e Cristiano. O casal contava que trabalhava como caseiros, a cuidar de uma casa naquela zona. Faziam todo o tipo de trabalhos domésticos e em troca tinham uma casa para viver, até que ele teve problemas de saúde e deixou de poder fazer as atividades habituais. Os patrões, segundo contavam, acabaram por despejá-los, dando-lhes cinco mil euros como uma espécie de indemnização.

O casal, temendo um processo judicial ou um outro despedimento, acabou por aceitar. Ao menos aquele era um valor seguro no imediato, disseram na reportagem televisiva. E foi com esse valor que ambos compraram uma carrinha. Ana Sofia explicava como fazia para conseguir ter uma secretária para cada um dos filhos, porque não queria que a falta de uma casa afetasse os seus estudos. Mostrava como reconstruiu a sua casa e a sua vida sob quatro rodas, com esperança que depois da pandemia tudo pudesse voltar ao normal.

O post it com o número da Santa Casa da Misericórdia que o levou à família algarvia

No dia seguinte, Jorge voltou a ver as imagens no seu escritório do stand onde vende carros — uma empresa que abriu há cinco anos e que, segundo ele, lhe trouxe a vida confortável que lhe permite agora ajudar outras pessoas, como tem feito.Procurou uma forma de contactar o casal e viu que a família era ajudada pela Santa Casa da Misericórdia de Faro. Pesquisou o número de telefone, escreveu-o num post it, mas o trabalho dominou o resto do dia e nada fez. Quando voltou a lembrar-se desta família era sábado e ninguém atendia do outro lado.

Ao Observador, o empresário conta por telefone que no dia seguinte foi quase como que uma publicação “divina” que lhe apareceu no seu feed da rede social Facebook. Alguém apelava à ajuda daquela família e colocava o contacto de telemóvel de Ana Sofia. “Liguei-lhe e disse-lhe que estava disposto a oferecer-lhe um ano de rendas de uma casa. Mas como em Faro as rendas eram altas, perguntei se podia afastar-se daquela zona”, conta, sempre sob ressalva que não o fez para ser enaltecido.