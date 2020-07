Em 2016, Dorian Keletela assistiu aos Jogos do Rio já em Portugal. Tinha acabado de chegar, com 17 anos, vindo da República Democrática do Congo. Foi no Centro de Refugiados na Bela Vista que, através da televisão, viu aquela equipa sem bandeira entrar no Estádio do Maracanã sob um mar de aplausos. Nessa altura, imaginou que um dia podia ser ele? “Nunca!… Nunca…”, repete a rir.

Há quatro anos, Dorian teve de deixar a República Democrática do Congo. Órfão de pais, vivia com a tia, que fazia parte da oposição ao governo congolês. A instabilidade política no país fez com que pedisse proteção. O destino era a Europa. Veio parar a Portugal sozinho, um país do qual só conhecia os clubes de futebol grandes: Benfica, Sporting, FC Porto.

Sem falar português ou inglês, a adaptação foi difícil. E o Desporto foi a forma que arranjou para tornar o processo mais leve. “No centro de acolhimento de refugiados, pedi para começar a praticar desporto. Gosto de correr. Eles contactaram o atletismo do Sporting para começar a treinar lá”.