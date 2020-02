Foi uma constante durante o voo: um grupo de médicos atravessava os corredores do avião a distribuir máscaras novas aos passageiros, para substituir aquelas que já não estariam a cumprir a função de evitar o contágio. Todos eles viajaram assim, de máscara posta, durante as cerca de 11 horas que separam Wuhan de Marselha. Para a tripulação do avião da Hi Fly, as medidas foram mais extremas. Antes do embarque dos passageiros na China, além da máscara que tapava boca e nariz, pilotos, comissários e assistentes de bordo — todos portugueses — vestiram um fato completo e assim estiveram durante todo o voo.

As condições atípicas não provocaram qualquer pânico. Depois da longa espera, com atrasos provocados pela falta de autorizações — primeiro da China, para permitir a saída dos cidadãos europeus de uma cidade a que foi imposto um regime de quarentena; depois do Vietname, que tinha suspendido todas as ligações de e para o aeroporto de Wuhan —, a viagem decorreu sem incidentes. Pelo menos, para quase todos: a tripulação acabou por trabalhar mais de 30 horas seguidas e um grupo de passageiros teve de viajar numa zona isolada do avião, por terem sintomas de gripe.

A espera longa e os percalços para chegar a Wuhan

A operação para retirar os 16 portugueses que estavam em Wuhan e pediram para ser repatriados para Portugal — com outros dois diplomatas residentes em Pequim e duas cidadãs brasileiras que também seguiram para Portugal — foi preparada durante vários dias. As autoridades portuguesas ainda admitiram a possibilidade de fretarem um avião para fazer essa viagem. Por causa da necessidade de conjugar várias autorizações, sobretudo das autoridades de saúde pública chinesas, a opção foi a de coordenar o regresso com outros países da União Europeia, através do Mecanismo de Proteção Civil da UE.