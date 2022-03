Faustin Linyekula, encenador: "Não conheço um único país europeu em paz com a história colonial"

A Europa é como uma grande festa do ponto de vista dos africanos, mas depois chegam cá e as portas da festa não se abrem para eles. É um bom resumo do seu novo espetáculo?

Quem vem de uma antiga colónia, Congo, Angola, Moçambique, etc., cresceu com a ideia de que em certa medida também é europeu. O projeto colonial tinha como objetivo fazer de nós europeus, era a isso que chamavam civilização: sermos europeus ou, pelo menos, aproximarmo-nos disso. Crescemos com esta ideia, que é obviamente distorcida, mas que foi imposta à maior parte dos colonizados. Só podiam olhar para si mesmos através dos olhos do colonizador, que foi lá para substituir os deuses, as tradições locais, as línguas. Falo melhor francês do que a língua que falo com a minha mãe. Foi assim que reconstruiram o mundo.

Que língua fala com a sua mãe?

Suaíli. Mas não penso em suaíli, não é sequer a língua em que sonho. Quando se visita a Europa pela primeira vez, a sensação é a de que até se está em casa. Conhecemos estes lugares, pensamos nós. Mas depois percebemos que não, ninguém está aqui de braços abertos para nos receber. Na verdade, a nossa história comum é completamente negada na Europa.

Quer dar um exemplo?

Há três anos saiu na Bélgica um estudo feito pelas Nações Unidas, segundo o qual 25% dos jovens que terminavam o ensino secundário na Bélgica não sabiam que o Congo tinha sido uma colónia belga.

É chocante?

Muito. Somos ensinados a nunca esquecer que fomos uma colónia da Bélgica. Todos os estados no continente africano foram inventados pelos europeus. Foi na Conferência de Berlim de 1884-85 que a Europa decidiu quem ficava com o quê. As nossas histórias ficaram irmanadas. Mas de repente chega-se aqui à Europa e temos de nos perguntar o que estamos aqui a fazer. A sério que não percebem porquê? Mas como? Veja-se o avião de Mobuto, que esteve parado durante 20 anos no aeroporto de Lisboa. Porque é que quando se vai ao Museu do Ar, em Sintra, a história do avião está completamente apagada? De um lado pintaram as cores da TAP, do outro as cores da Força Aérea. A legenda diz apenas que o até ao fim da Guerra Colonial utilizaram aviões como aquele para transportar tropas e repatriar cidadãos. A legenda diz que aquele avião foi propriedade da TAP e apresenta o número de registo. Eu nem queria acreditar. Sim, a TAP comprou o avião em 1968, vendeu-o a Mobuto em 1981 e em 1991 regressou a Lisboa para ser arranjado. Mas acabou por ficar, deu origem a enormes dívidas, Mobuto morreu entretanto. Se aquele museu serve para lembrar a História, porque é que estes factos não estão lá.

Acha que a legenda é omissa de propósito ou será ignorância?

É de propósito.

Mas porquê?

Não conheço um único país europeu que esteja em paz com a história colonial. Há uma amnésia deliberada. Nunca houve tempo para olhar a história e aceitar os seus factos, os bons e os maus. Aceitar e dizer “esta é a nossa história, o que é que vamos fazer daqui para a frente?”. Do lado europeu, a história colonial foi posta de lado.