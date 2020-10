E além de concordar com a existência desta pena acessória específica na lei, admite mesmo que seja alargada a outros crimes concretos. “A incapacidade eleitoral faz todo o sentido se tiver em causa comportamentos que têm uma relevância especifica, como é o dever de eleger e ser eleito, por exemplo, além dos crimes de discriminação racial, os crimes de violência doméstica, de homicídio”, exemplifica.

Já para o constitucionalista Paulo Otero, o facto de esta sanção ser aplicável apenas a três crimes (relacionados com racismo e tortura em casos muito concretos) poderá mesmo “suscitar um problema em termos de igualdade”. “Pode haver pessoas condenadas a crimes relacionados com a participação política e que não tem esta sanção, por exemplo crimes de abuso de autoridade ou mesmo de corrupção por titular de cargo político”, exemplifica.

Contactada pelo Observador, a deputada Mónica Quintela, que também integra a Comissão de Direitos Liberdades e Garantias da Assembleia da República em representação do PSD, limitou-se a responder por mensagem para apontar para o artigo do Código Penal que prevê duas coisas: por um lado, que a aplicação de penas acessórias seja sempre opcional e nunca obrigatória, uma vez que “nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de direitos civis, profissionais ou políticos”; e, por outro, que a limitação de direitos específicos dos cidadãos é possível, já que “a lei pode fazer corresponder a certos crimes a proibição do exercício de determinados direitos ou profissões”.

O Observador contactou também Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, que assumiu ter sido apanhado de surpresa com o caso, com a norma e a sua aplicação. “Não estou a chutar para canto, mas esse tema precisaria de uma grande reflexão”, confessou.

“Imagine que isso se aplicava a mim?”, diz André Ventura do Chega

Também o psicólogo Jorge Vale, que se tem dedicado ao tema da discriminação racial e das minorias, confessa que nunca tinha ouvido falar de casos do género. Contactado pelo Observador, até encontra uma explicação para isso. É que a maior parte as queixas por racismo não chegam a um processo, muito menos a uma condenação.

O relatório do Observatório das Migrações de 2019 dá conta disso mesmo. Dos 71 encaminhamentos de queixa que fez em 2017, 39,7% foram para o Ministério Público para seguirem com o processo. No ano seguinte foram mais as queixas encaminhadas para as entidades responsáveis: 99, mas menos as que foram parar ao Ministério Público, ou seja foram 16,5%, o que significou 30 casos — que poderão até ter sido arquivados sem chegar à acusação, quanto mais à barra do tribunal.