“As férias de verão deveriam ser manifestamente diferentes. Desperdiçamos muito tempo, são férias muito extensas, e há muitos miúdos que ficam dois meses sem nada. Este tempo poderia servir para compensar. Claro que custa algum dinheiro: contratos de professores, horas extra…”, detalha Marçal Grilo. Criar um ano extra para os alunos recuperarem o que ficou perdido ou simplesmente mantê-los no mesmo ano de escolaridade não é a solução que mais lhe agrada.

“Ouço muito falar da necessidade de recuperar, que é preciso minimizar os prejuízos — e com certeza que os há —, mas não há uma varinha mágica”, sublinha, insistindo que é necessário ter diagnósticos feitos e não trabalhar apenas com base na intuição. “Repetir o ano dependerá muito do estado em que os miúdos estiverem. Por exemplo, se no fim do 2.º ano não souberem ler, só soletrar, isso é o mesmo que não saberem ler. Se for esse o caso, então talvez seja preferível que esse aluno repita o ano escolar, seja um ano letivo especial, seja um ano como os outros.”

O modelo germânico: os pais podem decidir chumbar os filhos

Em alguns estados federais alemães, como Berlim, Hamburgo ou Renânia do Norte-Vestfália, contrariando anteriores regras, os alunos podem voluntariamente repetir o ano a pedido dos pais, desde que a escola concorde. A fórmula é semelhante à norte-americana, mas com uma nuance: na Alemanha a progressão automática de ano é regra e o chumbo de um aluno só acontece mediante critérios muito apertados.

Em Hamburgo, por exemplo, para repetir o ano era necessário que houvesse um fardo excecional sobre o aluno que o impedisse de estudar. A decisão era tomada pela escola e era obrigatória luz verde das autoridades escolares superiores, um parecer vinculativo que agora desaparece. É que a pandemia, o fecho das escolas e o ensino à distância são considerados isso mesmo: um peso extraordinário sobre os estudantes. Assim, as escolas, sem outras autorizações, podem deixar o aluno chumbar, a pedido dos pais, desde que se conclua que isso é no seu melhor interesse. O aluno tem de ser avaliado e deduzir-se que a sua necessidade de apoio é superior à do grupo em que está inserido e que essa desigualdade tenderá a aumentar se os alunos se mantiverem juntos.

“Todas as soluções são possíveis”, diz Jorge Ascenção, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap). “Mas repetir um ano não deve ser a solução à partida. Imaginemos, por absurdo, que todos os anos temos uma pandemia. Manter o aluno no mesmo ano de escolaridade seria demasiado redutor”, acrescenta. Na sua opinião, o que é preciso é “aproveitar o que se aprendeu com o ensino à distância e repensar o modelo pedagógico” que se usa nas escolas. “Não é preciso estar na escola como num autocarro, a ouvir debitar matéria. Podemos fazer mais e melhor em menos tempo”, argumenta o presidente da Confap.