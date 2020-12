Além da vantagem de ser um estudo feito com dados de pessoas, está o facto de não ter sido feito com um conjunto limitado de indivíduos, numa experiência controlada de laboratório, mas usando uma base de dados clínicos da população espanhola especialmente vocacionada para o estudo do cancro. Na análise foram incluídos 781 mulheres com cancro da mama e 504 homens com cancro da próstata, mais 865 mulheres e 645 homens sem este tipo de cancros para servirem de grupo de controlo com os quais se pudesse comparar os efeitos. Os dados das 10 regiões espanholas usadas reportam a 2008-2013 e incluem informação de pessoas entre os 20 e os 85 anos.

As limitações recaem sobretudo no facto de a base de dados ter algumas informações em falta, de na maior parte dos casos estudados a atividade física ser pouco intensa e de não ter sido possível incluir os efeitos da alimentação ou dos padrões de sono (que se sabe influenciarem o risco de cancro e poderem ser influenciados pelo exercício físico). Outro aspeto em falta foi a atividade física ocupacional, como no emprego, tendo apenas sido considerada a atividade física doméstica e recreacional, o que pode ter condicionado os resultados.

Partindo da hipótese de que a atividade física condiciona a produção de hormonas e que assim se reduziria o risco de cancro, há outras variáveis que a equipa de Barcelona não teve oportunidade de estudar, como a variação da frequência e intensidade da atividade física ao longo da vida ou as diferenças na produção de hormonas consoante a idade. “Não tínhamos informação suficiente para isso”, explicou Manolis Kogevinas, sobre o estudo cujos dados se reportam ao passado. “Se tivéssemos mais informação, poderíamos ter feito mais análises, mas tivemos o cuidado de não especular.”

Para conseguir um conjunto de dados mais próximo do ideal, o estudo teria de ser preparado primeiro e os dados recolhidos no futuro, com objetivos pré-definidos e com as pessoas a serem acompanhadas ao longo do tempo. Mas isso requer mais financiamento. Manolis Kogevinas gostaria de fazer um trabalho com mais pessoas, em mais países, avaliando a alimentação e medindo a atividade física com sensores para depois ver os efeitos na obesidade, diabetes, síndrome metabólico, cancro ou outras doenças. “Isto é realizável, mas terei de arranjar o dinheiro para o conseguir.”