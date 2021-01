Passear pelas principais zonas de comércio de Lisboa e do Porto, nos dias de hoje, tem o seu quê de agridoce: por um lado é uma fuga do confinamento a que a pandemia nos obrigou, por outro revela a dura realidade que o setor dos serviços, por exemplo, está a atravessar. “Fechado”, “Encerrado”, “Trespassa-se” — letreiros deste género são cada vez mais fáceis de encontrar à porta de casas entaipadas que viram o ano de 2020 e as consequências da pandemia ditar o seu fim, seja ele temporário ou definitivo.

Manuel Lopes, o presidente da Associação Dinamização da Baixa Pombalina, conta ao Observador que só nesta zona lisboeta “deve haver entre 100 e 111 espaços encerrados”, alguns deles “de forma temporária”, outros “definitivamente. Mas a norte, Joel Azevedo, presidente da Associação dos Comerciantes do Porto, é mais cauteloso: “É difícil ter a certeza porque muitos sítios estão apenas com a sua atividade suspensa. A minha perceção é que houve menos encerramentos do que estávamos à espera. Mas isto pode não querer dizer nada, é difícil ter a certeza absoluta de que quem está fechado temporariamente vai conseguir reabrir daqui a uns tempos.”

Apesar das incertezas, a verdade é que tanto a Norte como a Sul já foram conhecidos várias lojas, bares, restaurantes, pastelarias, galerias ou salas de concerto que não tiveram solução se não fechar. Este artigo enumera uma série delas: de sítios recentes a clássicos centenários, infelizmente, há um pouco de tudo. Por muito que a enumeração que se segue seja só a ponta do iceberg, centenas de outros negócios viram-se forçados a encerrar e há quem diga que o pior ainda está por vir.

“É nesta altura de fim do ano que muitos negócios que fecharam temporariamente decidem se vão conseguir abrir ou não”, conta Catarina Portas, empresária por trás das lojas A Vida Portuguesa. “No final do primeiro trimestre de 2021 é que vamos perceber ao certo quem se consegue aguentar e quem não consegue”, remata. ” A situação pode ser ainda mais grave”, termina.

– LISBOA –

Bar Americano

No ao em que celebrava o seu 100º aniversário, este ícone do Cais do Sodré, em Lisboa, fechou portas em definitivo como consequência da pandemia. O setor dos bares e da restauração foi um dos mais afetados pelos efeitos (diretos e indiretos) da pandemia do novo coronavírus e o Bar Americano é um bom exemplo disso. Foi fundado em 1920 e continuava a ser um bom espelho daquilo que seria esta zona boémia da capital nos tempos dos marinheiros, espiões e outros notívagos caricatos. Todo o quarteirão onde se situava este espaço foi comprado por um fundo de investimento alemão que o irá transformar numa unidade hoteleira. Chega assim ao fim a vida do bar que serviu tudo e todos: de prostitutas e bon vivants genéricos a grandes figuras como Fernando Pessoa e Alexandre O’Neill. O Bar Americano era desde 2017 classificado pela Câmara Municipal de Lisboa como sendo uma Loja com História.