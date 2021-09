A Comissão Europeia, acrescenta ao Observador um porta-voz da DG Comp, “mantém-se em contactos estreitos com as autoridades italianas para assegurar que o lançamento da ITA como um operador novo e viável está em linha com as regras europeias de ajuda de Estado”. E, ao mesmo tempo, prossegue as investigações sobre o cumprimento dessas mesmas regras por parte da Itália na concessão de ajudas de 1,3 mil milhões de euros à Alitalia antes da pandemia.

Segundo dados da imprensa internacional, a Alitalia recebeu mais de 8 mil milhões de euros em apoios públicos ao longo de mais de uma década e o plano de renascer com um novo nome poderá custar um total de 3.000 milhões de euros em injeções do Estado. No que diz respeito “ao cumprimento das regras de mercado da injeção de capital na ITA e ao tema da descontinuidade económica (entre as duas empresas), a Comissão está em contacto com as autoridades italianas.”

Os argumentos contra a insolvência da TAP

Quando foram conhecidos os detalhes do plano de reestruturação da TAP, em dezembro do ano passado, e se tornou conhecido que a dimensão do cheque público poderia chegar aos 3,7 mil milhões de euros, ficando no mínimo nos 3,2 mil milhões de euros, o Governo foi confrontado com a alternativa da insolvência.

Segundo afirmou então o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, essa solução teria um custo imprevisível e descontrolado. Para além das consequências da entrada em incumprimento com os detentores de dívida e obrigacionistas (incluindo os de retalho), o fecho da TAP colocaria em risco os slots atribuídos nos aeroportos portugueses cuja transferência para a nova empresa não estava garantida e obrigaria a uma longa e incerta negociação com a Comissão Europeia. Na altura em que Portugal teve de avançar com o pedido inicial para apoiar a TAP — junho de 2020, após o primeiro impacto da pandemia — ainda os acionistas privados tinham 50% do capital, o que aumentava muito o risco de litigância.

O cenário da insolvência terá sido estudado pela própria TAP, disse o Governo então, mas não revelou o custo estimado para esta solução. Segundo informação recolhida pelo Observador, a solução terá sido estudada pela Parpública, a empresa do Estado que era acionista da companhia, e com o apoio jurídico da sociedade de advogados VdA – Vieira de Almeida & Associados. E teve como termo de comparação o fecho na viragem do século das companhias suíça e belga — a Swissair deu origem à Swiss e a Sabena deu origem à Brussels Airlines — numa altura em que as regras da Comissão Europeia eram menos exigentes para este setor.

Este estudo foi pedido ao Governo pelo grupo parlamentar do CDS, mas nunca foi entregue ao Parlamento. Questionados pelo Observador, os ministérios das Finanças e das Infraestruturas não responderam até à publicação deste artigo.

O que distingue a TAP da Alitalia

Ainda antes de rebentar a pandemia, a DG Comp tinha aberto processos de investigação a ajudas de 1,3 mil milhões de euros dadas por Itália à Alitalia e que, à luz das regras europeias, podem vir a ser consideradas ilegais, o que obrigaria a empresa a devolvê-las. Apesar de prejuízos acumulados em quase todos os anos, a companhia portuguesa não recebeu qualquer dinheiro público em duas décadas. Só depois da pandemia teve de recorrer a ajudas do Estado e o dinheiro que até agora entrou na TAP (1.662 milhões de euros) foi sempre previamente validado por Bruxelas (ao contrário da açoriana SATA, que também é alvo de uma investigação europeia).

Se essa é uma diferença importante entre as duas empresas, há também o facto de a Alitalia ter entrado em processo de falência em 2017 depois de os trabalhadores terem rejeitado os cortes propostos pelo acionista privado, a Eithad Airways. O Governo italiano recusou então um novo resgate — na década anterior foram injetados cerca de 7 mil milhões de euros — e entrou uma administração nomeada pelo tribunal que tinha como missão promover a reestruturação e a venda da companhia.

Surgiram vários interessados, incluindo grandes companhias europeias como a Lufthansa — que, segundo o Governo, estaria a negociar com o acionista privado David Neeleman a compra da sua participação na TAP. Mas as negociações não funcionaram e em março de 2020, no início da pandemia, a Itália nacionalizou a Alitalia. Agora a companhia alemã, como todas as empresas do setor ajudadas, está impedida de fazer aquisições.