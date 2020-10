Há duas semanas, Celina Pereira, 65 anos, fechou o salão de cabeleireiro de que era proprietária, no Chiado, em Lisboa. “Não havia trabalho. Na primeira semana em que abrimos, após o confinamento, tivemos muitos clientes, muitas pessoas desejosas de ter o cabelo arranjado. Mas depois acabou“, conta ao Observador. Os clientes têm “medo do vírus” e “há muita incerteza — não sabem se os filhos ficam sem emprego e se têm de os ajudar”. E muitos dos que vinham de transportes públicos, a forma mais fácil de ali chegar — pelo menos desde que o estacionamento na rua ficou vedado aos não-residentes —, evitam agora esses meios de transporte.

Além de portugueses, os turistas representavam uma fatia significativa de quem procurava o salão. E também estes agora escasseiam nas ruas de Lisboa. “Vêm com o dinheiro contado e não se querem expor“, salienta Celina. Com quatro funcionárias a cargo, a solução, logo no início da pandemia, foi o layoff simplificado e uma linha de crédito — mas o dinheiro “demorou imenso tempo a chegar”. “Usei o meu dinheiro para pagar Segurança Social e IVA, porque se tivesse dívidas não tinha direito ao apoio”.

Antes da pandemia, os rendimentos com o salão davam para pagar as despesas e abater no investimento feito pela empresária quando, em março do ano passado, se mudou para aquele espaço. Com a chegada do vírus, e a falta de clientes, a situação complicou-se. Perante estes encargos, Celina e o marido optaram por vender a casa e comprar outra, mais pequena. Se pensa em voltar a abrir o negócio daqui a uns tempos, quando a situação estiver mais calma? “Não é hipótese, é impensável abrir. Não estou com saúde“, lamenta a empresária, que o é desde 1982.

Menos encerramentos, menos nascimentos. É a incerteza

No caso de Celina Pereira, o negócio não aguentou o verão e a decisão foi definitiva. Como ela, estão outras empresas: segundo os dados da Informa D&B, de janeiro a agosto deste ano foram 7.684 a cessar atividade. Poderia esperar-se, num contexto de pandemia, que o número excedesse os do ano passado. Mas não: os encerramentos diminuíram 15,8% do que no mesmo período de 2019 (nesses meses, fecharam portas 9.865 empresas).

Esta diminuição não é necessariamente positiva, mas o resultado de “grande incerteza” — até porque também há menos empresas a nascer.

“Não existe uma relação de causa e efeito entre os dois fenómenos [nascimentos e encerramentos], mas o motivo que está na origem de ambos é o mesmo. A Covid-19, e em especial o período de estado de emergência, provocou um alerta no tecido empresarial e nos empreendedores, que ficaram em suspenso”, diz ao Observador Teresa Cardoso de Menezes, diretora geral da Informa D&B.

Isto significa, por um lado, que muitas empresas que deveriam ter sido criadas nesse período “viram a sua constituição adiada ou eventualmente cancelada“. Por outro lado, as empresas que enfrentam dificuldades “também poderão ter adiado o seu encerramento” e veem até onde conseguem ir (por exemplo, com os apoios criados pelo Governo, como o layoff). “Muitas decisões foram adiadas em resultado de uma grande incerteza.”

Nos primeiros oito meses do ano foram constituídas menos 20,3% de empresas do que no mesmo período de 2019: se este ano nasceram já 24.104 empresas, no ano passado tinham sido, nos meses meses, 34.339. Regra geral, ainda antes da pandemia chegar oficialmente a Portugal, em março, já havia uma tendência menor de constituição de empresas. Mas a diferença atingiu outra dimensão em abril — a quebra face a abril de 2019 foi superior a 70%.

Desde então, “nota-se claramente uma recuperação“, refere Teresa Cardoso de Menezes. A partir de maio, os registos de novas empresas começaram a subir. E se olharmos só para agosto, a diferença nem é muito expressiva — nasceram 2.685 empresas, apenas menos 178 (6%) do que no mesmo mês de 2019.

Mas verifica-se uma tendência semelhante com as insolvências, que envolvem “alguma complexidade e diversos atores, entre eles os tribunais, que também viram a sua própria atividade muito afetada com a pandemia”. Nos primeiros meses da pandemia até houve um recuo face a 2019, mas a partir de junho já se registou um aumento em relação ao ano passado.

O embate foi maior na restauração e nos transportes. Houve alguma recuperação, mas veio para ficar?

Leopoldo Calhau, 44 anos, abriu o Bla Bla Glu Glu, um bar de snacks e vinhos, em agosto, como contou à Rádio Observador. As obras começaram a cerca de um mês do início da pandemia e o vírus parou a obra, que foi retomada no final de maio. A abertura aconteceu em agosto. “Preferi acabar a obra e lançar o projeto do que ficarem as coisas a meio”, explica.

O empresário é dono de um outro restaurante, a Taberna do Calhau, e refere que não foi fácil lidar com os efeitos do confinamento no negócio. “Tive de contrair empréstimos, dívidas que não estavam pensadas para pagar ordenados e a obra.” E deixa críticas: “Estou há 7 meses sem receber nada, pessoalmente. Como sócio-gerente de uma empresa fui marginalizado como muitos outros.”

A restauração foi um dos setores que, a par do alojamento, mais sentiu as consequências da pandemia. Segundo os dados da Informa D&B, nos primeiros oito meses do ano, nasceram no setor menos 34,4% de empresas do que no mesmo período do ano passado. Só em abril, porém, a quebra foi de 78,6%. Agosto já mostra alguma recuperação — nesse mês até nasceram mais 13,8% de empresas do que em 2019, mas, com a chegada do outono e do inverno, não é certo que esta evolução esteja para ficar. Até porque, só em agosto, os processos de insolvência no setor mais do que duplicaram (aumentaram 108,3%).

Este número foi ainda maior no setor dos transportes — 150% —, que, como relatam ao Observador João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio (CCP), e Jorge Pisco, presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), ainda estão longe de recuperar. “Há empresas com carros parados”, explica Vieira Lopes.

Jorge Pisco acrescenta que o setor dos transportes de turismo está praticamente sem atividade: “As empresas de rent-a-car estão paradas, os autocarros de turismo estão parados. Há centenas e centenas [de empresas] que não trabalham. Mesmo as atividades com câmaras municipais, com escolas, não estão a acontecer”.

De janeiro a agosto, nasceram 1.509 empresas de transportes, uma quebra de 46,9% face às 2.844 que foram constituídas no mesmo período de 2019. Mas de todos os setores analisados pela Informa D&B foi o único que viu, nesses meses, subir o número de encerramentos — foram 378, um aumento de 8,3%.