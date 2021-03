Entre o início e o fim passaram três semanas. “Foi tudo muito rápido”, diz Nuno Sebastião ao Observador. Célere, mas suficiente para fazer com que a Feedzai passasse a valer 1,3 mil milhões de dólares (mil milhões de euros) e se tornasse no quarto unicórnio (empresas avaliadas a partir deste montante) fundado por portugueses. Mesmo sem andar à procura de dinheiro ou de precisar. “Não precisávamos disto. O ano passado foi o nosso melhor ano de crescimento“, acrescentou. Se não precisava, porque é que esta ronda aconteceu? Porque depois de a startup ter mostrado aquilo de que era capaz num evento da J.P. Morgan “começaram a pingar investidores”. E aí pensou duas vezes nas propostas. Quando decidiu avançar, o jogo inverteu-se: “Foi um bocado ao contrário: nós é que os entrevistámos a eles”.

Na quarta-feira, a startup de tecnologia financeira fundada em 2009 por Paulo Marques, Nuno Sebastião e Pedro Bizarro anunciou que tinha fechado uma ronda de investimento Série D no valor de 200 milhões de dólares, liderada pela investidora internacional em capital de risco KKR. Objetivo: acelerar o processo de expansão global e levar os produtos que desenvolve a mais clientes. Que produtos são estes? Soluções em inteligência artificial e machine learning que combatem e evitam o cibercrime financeiro, um mercado que, segundo as contas da empresa, disparou com a pandemia: mais 650% de tentativas de apropriação de contas, mais 600% de fraudes de falsificação de identidade, mais 250% de fraudes bancárias online.

A empregar mais de 500 pessoas, este unicórnio português tem escritórios em Lisboa, Porto, Coimbra, Nova Iorque, Atlanta, Silicon Valley, Londres, Hong Kong e Sydney. A sede da empresa é no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, e Nuno Sebastião orgulha-se de ter concluído todo este processo apostando numa equipa nacional. “Conseguimos três coisas muito importantes: manter a empresa em Portugal, o controlo do conselho de administração e o preço que queríamos. E isso é difícil. Tipicamente, só consegues isto quando tens o poder de dizer que não”, sublinha.

Ex-engenheiro da Agência Espacial Europeia, trocou o espaço para empreender e foi graças a ele que a Web Summit de 2017 contou com a presença virtual de Stephen Hawking. Pelo caminho, já viu a sua empresa ser distinguida pela Forbes como uma das 50 a manter debaixo de olho na área e à data desta entrevista não tinha dúvidas de que quer que ser o player de referência global no setor. Se daí resultar uma entrada em bolsa, que seja. “O IPO é uma consequência, não é um objetivo”, acrescentou. Apesar de nunca tirar férias, Nuno Sebastião é taxativo: “É preciso equilibrar isto“. E por isto refere-se à vida pessoal versus a profissional. E como é que o líder deste unicórnio consegue? Com uma paixão por motas e uma boa cerveja artesanal ou alemã.

À data deste artigo, a empresa liderada por Nuno Sebastião monitoriza empresas com mais de 800 milhões de clientes em 190 país, incluindo os cinco maiores bancos da América do Norte. Bancos como o Citibank ou o Santander também usam a solução de inteligência artificial da Feedzai. Em 2020, criou em nove meses um banco de raiz em Hong Kong e em três meses ajudou uma empresa americana a criar o Samsung Money, o equivalente da Samsung para a Apple Card.

A Feedzai foi avaliada em mais de mil milhões nesta ronda. Mas quanto é que vale exatamente?

1,3 mil milhões de dólares.

E como foi negociar esta ronda?

Um pincel (risos). Quando negoceias estas coisas, negoceias duas variáveis: uma é o preço, outra é o controlo. E se as negoceias em separado, estás tramado. Podem dar-te um preço muito grande, mas depois têm controlo da empresa e, na verdade, o preço pode não ser aquele. Equilibrar as duas coisas é que é difícil. Isto é o grande truque. Algumas notas: fizemos isto com uma equipa toda portuguesa, do lado de cá, quer interna, da Feedzai, quer de aconselhamento externo a nível legal, fiscal e etc. Era tudo ‘tuga’. E do lado de lá tinhas americanos, ingleses, alemães e por aí fora. Isso deu-me um gozo muito grande, porque conseguimos três coisas muito importantes: manter a empresa em Portugal, o controlo do conselho de administração e o preço que queríamos. E isso é difícil. Tipicamente, só consegues isto quando tens o poder de dizer que não.

Isto foi uma daquelas situações em que vários investidores queriam participar na ronda da empresa e foram vocês que escolheram quem queriam ter convosco?

Sim, foi. Isto começou em setembro mais ou menos, quando fiz uma apresentação num evento, no J.P. Morgan Tech Stars. Eles convidam uma série de empresas europeias na área da fintech e fomos lá apresentar [o nosso produto]. Vendes o teu peixe. E depois aconteceu uma coisa estranha: começaram a pingar pedidos de vários [investidores] e não estávamos muito para aí virados. E nós: ‘Opá, não, temos de acabar o ano’, mas eles foram um bocado chatos, insistentes. E então dissemos ‘ok, está bem’.

Depois, o que fizemos foi alinhar ali três ou quatro [investidores] e foi um bocado ao contrário: nós é que os entrevistámos a eles. E depois escolhemos por várias razões a KKR. Primeiro, porque isto foi feito pela KKR de Londres, mas a de São Francisco está envolvida e acho que isso tem muito, muito valor, ou seja, é verdadeiramente global. Depois, eles respeitam muito os fundadores e a cultura da empresa. Não vêm impor que ‘isto agora faz-se assim’. Mas, por outro lado, ajudam muito nas áreas em que já fizeram aquilo mil vezes.